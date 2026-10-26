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AI假影片賣八珍糕 譚敦慈怒：「我不吃甜食」 自曝有糖尿病家族史

記者廖靜清／台北即時報導
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林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈呼籲，有詐騙集團長期盜用她的照片、聲音，利用...
林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈呼籲，有詐騙集團長期盜用她的照片、聲音，利用AI合成影片推銷各式產品，民眾不要上當，也不要亂買臉書、YouTube廣告商品。（聯合報系資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

AI合成技術被不肖業者濫用，譚敦慈遭冒名販售八珍糕等商品，她強調自己不吃甜食且從未代言，提醒民眾別被社群廣告誤導。

AI生成技術遭不肖業者濫用，連「無毒教母」也成為詐騙工具。林口長庚醫院臨床毒物中心前護理師譚敦慈近日在臉書發文示警，詐騙集團長期盜用她的照片、聲音，利用AI合成影片推銷食品、清潔劑及水管疏通劑，最近甚至冒名販售「紅棗山藥八珍糕」，氣得直呼離譜：「我根本不吃甜食。」

譚敦慈表示，相關冒名案件累計已超過百件，雖然已通報、澄清，仍防不勝防，呼籲民眾「不要上當，千萬別在臉書亂買東西」。另外，數位發展部也持續協助查核及處理冒名廣告，目前光是相關單位協助確認、阻止的案件就有40多件。但因為AI生成速度太快，才下架一批，不久又冒出新的詐騙影片，讓她相當無奈。

「真的很離譜。」譚敦慈說，不少民眾誤以為她真的代言商品，甚至有人跑到臉書留言責罵。她從未代言任何產品，數次被冒名推銷紫菜食品、五穀粥、清潔劑及宣稱由長庚研發的水管疏通劑，近期又出現紅棗山藥八珍糕，商品種類五花八門。

對於八珍糕廣告，譚敦慈強調，根本不吃這些東西。因為父母親都有糖尿病病史，自己也相當重視血糖控制，平時不喜歡甜食，更避免攝取加工食品，怎麼可能代言這類商品？過去有人冒名推銷五穀粥、木耳粥，同樣與她的飲食習慣完全不符。

不僅食品遭冒名，連水管疏通劑也被拿來詐騙。譚敦慈表示，平時非常重視居家清潔，廚餘油脂不會直接倒進排水管，避免蟑螂循著油垢味從排水孔爬進廚房。浴室落髮也會定期清理，沒有堵塞或排水系統的問題，根本不需要依賴這些號稱神奇的疏通產品。

譚敦慈提醒，社群平台出現名人推薦商品，不代表真的獲得本人授權，尤其宣稱具有特殊保健效果的食品，更應提高警覺。民眾不要因為臉書、YouTube廣告中的名人背書就衝動下單，應優先選擇來源清楚、標示完整且有售後保障的合法通路。部分來源不明的跨境商品，原料、製造資訊及檢驗情形難以確認，購買後不僅可能求償無門，也可能帶來健康風險。

「只要大家不買，詐騙就少了獲利機會。」譚敦慈強調，她沒有代言這些食品及清潔用品，看到可疑廣告應先查證、不要轉傳，更不要輕易付款，以免花錢受騙，還讓自己暴露在未知的健康風險中。

精華 FAQ

  • 她近日遭AI合成影片冒名推銷「紅棗山藥八珍糕」，並非首次受害。過去還曾被拿來賣紫菜食品、五穀粥、清潔劑與水管疏通劑，案件已累計超過百件。

  • 譚敦慈表示自己根本不吃甜食，且父母都有糖尿病病史，因此她一直很重視血糖控制，也盡量避免加工食品。她認為這類廣告內容與自己的飲食習慣完全不符。

  • 她提醒民眾不要因臉書或YouTube上的名人背書就衝動下單，應先查證是否真有授權，優先選擇來源清楚、標示完整且有售後保障的合法通路，並避免轉傳或付款。

詐騙集團 糖尿病

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