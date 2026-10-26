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邊走邊修 台灣高等研究學院明年招生喊卡 台大「校學士」先試行

記者許維寧／台北26日電
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台灣高等研究學院（TAAS）計畫，集結四所頂尖大學聯合招生，原預計今年底公告，明...
台灣高等研究學院（TAAS）計畫，集結四所頂尖大學聯合招生，原預計今年底公告，明年初招生，9月迎來第一批新生，卻傳出招生生變。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

教育部推動台灣實中與TAAS培育基礎科學人才，但因招生、課程與執行細節未定，TAAS招生延後1年，台大將先以校學士試行。

賴清德總統宣示30年內至少增加3名諾貝爾獎得主目標，教育部承命籌設台灣高等研究學院（TAAS）與台灣實中，TAAS本來規畫明年9月迎來第一批學生，卻傳出因執行問題難產，明年招生喊卡。一名審議委員透露，台灣實中和TAAS都有時間壓力，現在如同邊走邊修，憂心新體制充滿不確定性。

台灣高等研究學院TAAS計畫集結台大、清大、陽明交大、成大等四所頂尖大學聯合招生，原預計年底公告、明年初招生，9月可望迎來第一批新生，但本報掌握，計畫趕不上變化，TAAS招生期程將延後1年，第一批新生2028年才會報到，大學端也證實有此事。

教育部近期推出第一所國立學校型態實驗教育學校—台灣實中，以及與實中搭配的大學機制台灣高等研究學院（TAAS），盼培養基礎科學人才。台灣實中學校籌備處7月風光揭牌，由台灣實中籌備處與中研院及4所頂尖大學共同簽署合作備忘錄，未來，各合作單位將協助學生穩定接軌高等教育與學術研究體系。

TAAS原規畫採四校聯合招生，以數學、物理、化學、生物、地球科學等基礎科學領域做分組，研議採科學知能筆試，第二階段為書審、實作與面試。

1名知情人士表示，起初教育部期望高中、大學兩個體制能一起推出，在台灣實中擁有第一批畢業生前，大學端的TAAS就能先鎖定明年初高三升大一啟動招生。

該名人士談到，教育部規畫理想上是如此，但四所大學向教育部反映，很多執行同仁並不清楚細節，且大學端要推出新制度招生必須跟家長溝通，招生、課程細節都要到位。經多次爭取，教育部才同意放緩，否則要求大學端匆促辦理，若發生問題還是會燒到教育部。

據本報了解，當時審議台灣實中實驗計畫時，該案審查委員召集人為教育部前部長蔣偉寧，蔣曾經在會議上建議，希望看到有個樣本能試運轉，外界才能根據樣本知道該計畫的運作樣態。

TAAS明年招生生變，台大將以「校學士」機制先試行，開放在學的台大生申請，以雙主修模式辦理。學界認為，台大這種做法確實比較理想，先依循現有機制運作看看，藉此調整、觀察、修正TAAS運作樣態，也能等台灣實中真正養出畢業生因應政策。

一名審議委員指出，賴清德總統去年11月宣示30年內至少增加3名諾貝爾獎得主，今年上半年聽聞過教育部正籌設相關基礎科學計畫，結果7月初就收到計畫書，約莫10天後馬上召開第一次審議會，「收到時也是很驚訝」。

該名委員評估，台灣實中和TAAS都有時間壓力，現在的狀況如同邊走邊修、邊結合其他可能性。但站在家長和學生立場，實驗教育與新體制都仍充滿「不確定性」、將是風險更大的決定，主管機關政策考量與執行一定要顧及不確定性，不能將不確定性當作「本來就會如此」的託辭。

精華 FAQ

  • TAAS原本規畫明年9月迎來第一批學生，但因執行細節、招生制度與溝通準備不足，教育部同意放緩，招生期程因此延後1年，首批新生改到2028年報到。

  • 台大將先以「校學士」機制試行，開放在學學生申請，採雙主修模式運作。這被視為先在現有制度中測試，再觀察、調整未來TAAS的招生與課程設計。

  • 因為兩項新制度都帶有時間壓力，且招生、課程、實作與家長溝通等細節尚未完全到位，若急於上路，可能增加學生與家長的不確定性，也會提高政策執行風險。

台大 諾貝爾獎 教育部

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