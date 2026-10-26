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台灣第1人 「世界貓王」唐嘉鴻世錦賽單槓摘金

台灣新聞組／台北26日電
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台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻25日在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決...
台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻25日在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決賽，以總分14.966分摘金。（圖/教練黃柏瑞提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣體操好手唐嘉鴻在荷蘭世界錦標賽單槓決賽奪金，成為台灣史上首位世錦賽金牌得主，也為台灣體操隊寫下新紀錄。

台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決賽，以難度分6.600分、執行分8.366分、總分14.966分摘金，這是他個人與台灣體操隊在世錦賽首金。

中央社報導，參加第54屆體操世錦賽的唐嘉鴻在單槓資格賽就以難度分6.000、執行分8.566分、總分14.566分高居第2晉級。

決賽場上，唐嘉鴻再將難度分往上提升到6.600，是8名決賽選手中最高的。只見唐嘉鴻整套動作行雲流水，完全擺脫名古屋亞運掉槓的陰霾，儘管下法時沒能完全站定，但依舊拿到高分。

在過往體操世錦賽史上，台灣曾拿過2銀1銅，包括1993年張峰治的男子跳馬銀牌、2019年李智凱的男子鞍馬銀牌、2018年李智凱的男子鞍馬銅牌。

唐嘉鴻在順利摘金後，也成為台灣體操史上，首名拿下世錦賽金牌的好手。賽後他在頒獎典禮台上聽到台灣代表隊的會歌並且升上會旗，眼眶也忍不住濕潤了起來。

教練黃柏瑞說，這幾天都睡不太好，畢竟世錦賽規模最大，來的選手也都很強，沒有到比完的時候，誰都說不準，「不過雖然都會緊張有壓力，但資格賽結束後我們還是正常訓練，沒特別調整。」

黃柏瑞透露，決賽的這一套動作就是跟名古屋亞運決賽時一樣的套路，「這套動作嘉鴻已經非常熟了，所以資格賽結束後就一直在練，雖然在槓上表現近乎完美，但下法時他太早推開槓，導致拋物線是往前的，所以落地才會跳了2下，也被扣了不少分。」

儘管名古屋亞運唐嘉鴻因失誤沒能拿到獎牌，但很快在世錦賽摘金。黃柏瑞強調，「其實只要嘉鴻把動作做完，基本上他的難度沒人能超越，所以就跟他說保持平常心，不要有太大壓力。」

世界體操錦標賽台灣代表隊從10月2日就出發前往荷蘭，先在當地的俱樂部移地訓練1週後，才轉往鹿特丹參賽，至今也超過3週。

黃柏瑞提到，從亞運到世錦賽，選手的心態都繃得很緊，回台之後會放個大假，「至於明年開始，應該會規畫去美國移地訓練，或者多參加一些盃賽，適應一下美國的環境和氛圍，提早為2028洛杉磯奧運準備。」

台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻25日在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決...
台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻25日在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決賽，以難度分6.600分、執行分8.366分、總分14.966分摘金，這是他個人與台灣體操隊在世錦賽首金。（圖／教練黃柏瑞提供）

精華 FAQ

  • 唐嘉鴻在單槓決賽以難度分6.600分、執行分8.366分、總分14.966分摘金，成為該項目冠軍，也替台灣體操隊拿下世錦賽首金。

  • 這是台灣在世界體操錦標賽史上的第1面金牌，打破過去僅有2銀1銅的紀錄。唐嘉鴻也因此成為台灣體操史上首位世錦賽金牌選手。

  • 教練黃柏瑞表示，選手返台後會先放大假調整，明年起則可能赴美移地訓練，或多參加盃賽適應環境，提早為2028洛杉磯奧運做準備。

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