因俄烏戰繞道 華航暌違4年返俄領空飛羅馬 單趟省40分鐘
受俄烏戰爭影響暫避俄領空近4年後，華航羅馬航班改走北線重返俄空域，預估可省40分鐘到1小時，但後續是否全面恢復仍未定。
AI摘要
文章摘要整理：
受俄烏戰爭影響暫避俄領空近4年後，華航羅馬航班改走北線重返俄空域，預估可省40分鐘到1小時，但後續是否全面恢復仍未定。
俄烏戰爭爆發以來，台灣國籍航空繞避俄羅斯領空飛行。華航一架桃園飛往羅馬CI75航班昨凌晨卻採北線航路，重新飛入俄羅斯空域，為近4年多來，台灣民航機首度重返俄羅斯航路。學者分析，冬季採北航路飛行，單趟可望節省40分鐘至1小時。至於國籍航空是否逐步恢復俄羅斯航路，華航暫無回應。
朝陽科大飛航系主任盧衍良說，參考2022年3月交通部所發布說明內容，當時基於俄烏戰爭情勢升高及飛安風險考量，國籍航空主動暫停飛越俄羅斯領空改走替代航路，並非外界所認知遭受俄羅斯實施禁飛。
對於華航重新飛越俄羅斯領空，盧衍良指出，關鍵在於主管機關綜合評估後的同意飛航。不過，同日凌晨起飛的長榮飛往巴黎及米蘭等航班仍維持南亞航路來看，國籍航空是否將逐步恢復俄羅斯航路，仍有待觀察。
盧衍良表示，過去4年來，國籍航空在編排冬夏季班表時，飛越俄羅斯的許可，其實一直納入考量，關鍵還是在於國際政治所衍生的總體政策評估。俄羅斯日前還對烏克蘭發動大規模空襲，顯示局勢依然處於高度不穩定狀態。
盧衍良說，冬季若選擇南航路，將遭遇較強烈的西風逆風，若改走北航路，單趟飛行時間有機會節省40分鐘到1小時不等。但飛越俄羅斯領空，需支付相對高昂的航管服務費用，航空公司須總體考量，權衡各種因素效益作出最終的航路選擇。
至於飛越俄國領空省下1小時飛行時間，約可省多少油錢？盧衍良坦言，每架飛機機型、航線、過路費、季節風都不同，沒辦法計算；各公司採購油品，常合併避險操作，因此燃油成本不是一個定值。
因為CI75從桃園飛羅馬時改採北線航路，重新飛入俄羅斯空域，這是近4年多來台灣民航機首度重返俄羅斯航路，因此格外受矚目。 學者指出，冬季若改走北航路，可避開南航路較強的西風逆風，單趟飛行時間有機會節省40分鐘到1小時，但仍要視航路、機型與季節而定。 目前還不能確定，華航尚未回應，長榮同日班機也仍走南亞航路。學者認為，航路選擇牽涉主管機關評估、國際政治與安全風險，仍需持續觀察。
精華 FAQ
因為CI75從桃園飛羅馬時改採北線航路，重新飛入俄羅斯空域，這是近4年多來台灣民航機首度重返俄羅斯航路，因此格外受矚目。
學者指出，冬季若改走北航路，可避開南航路較強的西風逆風，單趟飛行時間有機會節省40分鐘到1小時，但仍要視航路、機型與季節而定。
目前還不能確定，華航尚未回應，長榮同日班機也仍走南亞航路。學者認為，航路選擇牽涉主管機關評估、國際政治與安全風險，仍需持續觀察。
上一則
韓國瑜批不副署致民主「腎虛」 解藥是讓正派人物當選
下一則