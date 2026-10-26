因俄烏戰繞道 華航暌違4年返俄領空飛羅馬 單趟省40分鐘

華航桃園–羅馬CI 75航班為睽違4年台灣民航機首度重返俄羅斯航路。(圖／截自flightradar24網站)

AI摘要 文章摘要整理： 受俄烏戰爭影響暫避俄領空近4年後，華航羅馬航班改走北線重返俄空域，預估可省40分鐘到1小時，但後續是否全面恢復仍未定。

俄烏戰爭爆發以來，台灣國籍航空繞避俄羅斯 領空飛行。華航 一架桃園飛往羅馬CI75航班昨凌晨卻採北線航路，重新飛入俄羅斯空域，為近4年多來，台灣民航機首度重返俄羅斯航路。學者分析，冬季採北航路飛行，單趟可望節省40分鐘至1小時。至於國籍航空是否逐步恢復俄羅斯航路，華航暫無回應。

朝陽科大飛航系主任盧衍良說，參考2022年3月交通部所發布說明內容，當時基於俄烏戰爭情勢升高及飛安風險考量，國籍航空主動暫停飛越俄羅斯領空改走替代航路，並非外界所認知遭受俄羅斯實施禁飛。

對於華航重新飛越俄羅斯領空，盧衍良指出，關鍵在於主管機關綜合評估後的同意飛航。不過，同日凌晨起飛的長榮飛往巴黎及米蘭等航班仍維持南亞航路來看，國籍航空是否將逐步恢復俄羅斯航路，仍有待觀察。

盧衍良表示，過去4年來，國籍航空在編排冬夏季班表時，飛越俄羅斯的許可，其實一直納入考量，關鍵還是在於國際政治所衍生的總體政策評估。俄羅斯日前還對烏克蘭 發動大規模空襲，顯示局勢依然處於高度不穩定狀態。

盧衍良說，冬季若選擇南航路，將遭遇較強烈的西風逆風，若改走北航路，單趟飛行時間有機會節省40分鐘到1小時不等。但飛越俄羅斯領空，需支付相對高昂的航管服務費用，航空公司須總體考量，權衡各種因素效益作出最終的航路選擇。

至於飛越俄國領空省下1小時飛行時間，約可省多少油錢？盧衍良坦言，每架飛機機型、航線、過路費、季節風都不同，沒辦法計算；各公司採購油品，常合併避險操作，因此燃油成本不是一個定值。