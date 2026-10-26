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全台首例罕病 出生15天癲癇幼兒 跨國求藥耗半年

記者廖靜清／台北26日電
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兩歲大的「蘇打餅」罹患極罕見的早發性嬰兒頑固癲癇疾病，為了尋找幼兒專用的液態藥劑...
兩歲大的「蘇打餅」罹患極罕見的早發性嬰兒頑固癲癇疾病，為了尋找幼兒專用的液態藥劑，家長花了近半年時間才在瑞士買到藥物，跨海求藥之路漫長艱辛。(圖／唐婉倫提供)

AI摘要

文章摘要整理：

罹患極罕見癲癇疾病的幼兒因國內缺藥，家屬歷經近半年跨國尋藥，才終於取得液劑治療，但仍盼政府建立更彈性的罕病與特殊藥品取得機制。

「不求健保給付，只希望孩子需要的藥，能夠合法、穩定地取得。」兩歲多「蘇打餅」出生半個月時因臉部漲紅及呼吸困難而輾轉就醫，直到反覆癲癇，基因檢測確診罕見「早發性癲癇腦病變第53型」，國內並未引進頑固性癲癇幼兒液劑用藥，跨海求藥近半年，這才取得藥物。

「蘇打餅」媽媽唐婉倫說，兒子是全台首例頑固性癲癇幼兒個案，出生時體重過輕、呼吸窘迫，住進新生兒加護病房。出生15天後，出現哭聲異常、雙眼睜大及臉部漲紅，最初被認為驚嚇反應，症狀持續，1天發作數次。做過多次腦波檢查，卻找不出原因。

直到「蘇打餅」四肢劇烈抽動、牙關緊閉、口吐白沫，嘴唇發黑，屬於明顯癲癇症狀，住院檢查腦波，確診為癲癇。在醫師建議下，接受基因檢測，確認為罕見基因疾病，並無有效治療藥物，只能症狀治療，透過抗癲癇藥物緩解全身僵硬等異狀。

因台灣新生兒人數銳減，加上「早發性癲癇腦病變第53型」為極罕見疾病，台灣並無幼兒專用的抗癲癇液劑藥物。唐婉倫表示，醫師只能開立成人錠劑，依照醫囑，必須將直徑約半公分的成人劑型藥丸切成八分，每天服用一分，分切困難，且劑量不一，治療效果不如預期。

為了讓孩子病情穩定，唐婉倫尋找國外液劑藥品，首先透過衛福部「個人自用藥品專案進口」申請，以為可以順利取得藥物，但病家必須自行尋找藥品來源，且因藥物涉及管制藥品規範，個人申請進口，程序複雜，且有諸多限制。

「醫院沒辦法、藥廠也不願意，所有的路都被封死了。」唐婉倫說，曾向大型藥廠詢問，但因進口成本過高，對方婉拒。在各界協助下，終於找到願意代為辦理進口的小型藥商，最後在瑞士順利採購，藥品每瓶2萬元（台幣，下同），依規定一批購入12瓶，經補助後自付14萬多元，「從找廠商，到最後領藥，花了近半年。」

除藥費負擔，「蘇打餅」頑固性癲癇疾病尚未列入政府罕見疾病項目，無法取得相關社福支持。唐婉倫呼籲，罕病認定應有更具彈性的機制，政府應建立特殊藥品取得管道，醫師依病童需求開立藥物後，家長不必獨自承擔跨國尋藥的重擔。

精華 FAQ

  • 因他確診為早發性癲癇腦病變第53型，屬極罕見疾病，台灣沒有適合幼兒的液劑抗癲癇藥，只能先用成人錠劑分切，效果不理想，才不得不跨海找藥。

  • 家屬先走個人自用藥品專案進口，但需自行找來源且受管制藥規範限制，後來又遭大型藥廠婉拒，最後靠各界協助才找到小型藥商代辦進口，耗時近半年。

  • 案例顯示罕病認定、特殊藥品取得與社福支持都不夠彈性，家長得獨自承擔尋藥成本。家屬希望政府建立更順暢的取得管道，讓醫師能依病童需求合法開藥。

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