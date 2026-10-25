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小鎮仁醫回饋母校辭修中學 捐贈實驗室助學弟妹點亮科學夢

台灣新聞組／綜合報導
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辭修高中胡湘玲校長贈送學生帽T並有校友編號001給校友田春生醫師。(圖／辭修高中...
辭修高中胡湘玲校長贈送學生帽T並有校友編號001給校友田春生醫師。(圖／辭修高中提供)

AI摘要

文章摘要整理：

辭修高中校友田春生醫師捐資整修母校實驗室，揭牌「以琳物理實驗室」，以實際行動回饋教育並鼓勵學弟妹追求科學夢。

企業家捐資興學的故事常見，但一位默默在南台灣守護基層的小鎮醫師，跨越數百公里將愛心回饋給遙遠的高中母校；台南佳里田春生醫師捐資整修母校新北市私立辭修高中舊有科學實驗室，校方日前在55周年校慶舉行「以琳物理實驗室」揭牌儀式，由田春生醫師與胡湘玲校長共同揭幕，譜寫出暖心篇章。

田春生醫師為辭修高中高中部第二屆校友，回首半世紀前的青春歲月，他感性表示，當時家境艱困，全靠學校、師長與同學的無私關懷才順利度過難關，嚴謹規律的住宿生活更成為他日後進入國防醫學院的關鍵基石。

這份被深深關愛的溫暖成為田醫師行醫一生的信仰，他在台南佳里創辦診所與透析中心，長期為清寒弱勢減免醫療費，並成立「以琳之家」提供免費課輔、急難救助金與愛心車輛，累計捐款數以億計，於2020年榮獲八德獎榜首。

田醫師深刻體會到科學教育與實作能力是培育未來人才的關鍵，田春生醫師決定將感念轉化為母校科學教育的強大後盾，並於揭牌儀式上期許嶄新的實驗室能激發學弟妹對自然科學的熱情，未來學有所成也能回饋社會。

辭修高中胡湘玲校長致詞時表達全校師生的誠摯感激，強調田春生校友以無私奉獻樹立最動人的生命典範，這座實驗室不僅升級教學硬體，更向學生親身示範了飲水思源與奉獻社會的生命教育真諦。

辭修高中胡湘玲校長與校友田春生醫師一起進行「以琳物理實驗室」揭牌。(圖／辭修高中...
辭修高中胡湘玲校長與校友田春生醫師一起進行「以琳物理實驗室」揭牌。(圖／辭修高中提供)

精華 FAQ

  • 田春生醫師回憶自己年少時曾受學校、師長與同學扶持，因而心存感念；他也深知科學教育與實作能力的重要，於是選擇回饋辭修高中，支持母校提升教學環境。

  • 校方在55周年校慶舉行「以琳物理實驗室」揭牌儀式，由捐資整修的田春生醫師與辭修高中胡湘玲校長共同揭幕，象徵校友回饋母校的溫暖傳承。

  • 他在台南佳里創辦診所與透析中心，長期為清寒弱勢減免醫療費，也成立「以琳之家」提供免費課輔、急難救助金與愛心車輛，累計捐款數以億計。

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