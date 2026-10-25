毒油風暴鬧油荒 波及校園午餐 學校託家長、老師搶油

中聯油脂遭勒令停工，衝擊國內油品供應，雲林縣古坑樟湖生態國中小學買不到油品，靠老師、家長排隊搶購，才讓營養午餐不致影響。（圖／讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 中聯油脂大豆沙拉油爆出苯駢芘超標後，食用油供應一度緊張，雲林學校與餐飲業者都面臨缺油與漲價壓力，中央與地方則協調專案供應維持午餐正常。

中聯油脂生產的大豆沙拉油7月爆出致癌物苯駢芘超標，遭勒令停工，中聯油品市占率達3成，經濟部喊話已協調其他業者增產、庫存無虞，不過各地仍傳供銷吃緊，雲林縣有學校自購營養午餐沙拉油，因當地食品行每人限購一桶、現金結帳，校方拜託家長、教師排隊搶購；餐飲業者則抱怨，油不僅難買，每桶還從800元（台幣，下同），漲到破千元。

記者訪查，雙北、桃園、台中等地學校營養午餐，都有油品供應吃緊狀況，經經濟部協調台糖公司專案供應才解決。彰化餐盒食品公會理事長王渝凱說，中華民國 餐盒食品商業同業公會全聯會建立供油機制，依供餐學生數換算用油量，每周購買到貨避免囤積；若無此機制，不少團膳業者恐買不到油。

雲林吳姓早餐業者表示，上月起油品供貨不穩定，向廠商叫貨只送來一桶，有時甚至不來，曾一天跑了多家食品行都說缺貨，店內庫存只夠用一周，若廠商不供應只能強迫「公休」。油品價格也漲翻天，1桶18公升沙拉油數月前僅800元，漲到現在每桶1080元，經營成本節節高升，不知道怎麼撐下去。

雲林縣古坑樟湖生態國中小學校長陳清圳上周在臉書發文，指油品食安問題發生後，大桶裝的食用油缺貨，各家廠商都買不到，學校每天準備孩子餐食受影響。

陳清圳說，學校午餐長期使用芥花油、葵花油，近日廠商說油品缺貨，油品庫存已不足，雲林多家食品行每人限購一桶，只好拜託老師、家長接力排隊購買，目前已有30多桶庫存，學校供餐暫時無虞。

雲林縣教育處長邱孝文表示，雲林多數學校午餐食用油，合約規定連同食材統一供應，不受缺貨影響；樟湖國中小屬自行採購，目前油品庫存無虞。

記者訪查，毒油事件發生後，桃園數家小規模的團膳、餐飲業者買不到食用油，經餐盒食品全聯會向中央反映，協調台糖公司專案供應。中市教育局表示，市面油品供應的確吃緊，但經協調可維持校園午餐油品需求。

台北市教育局表示，經協調校園所需油品已整備到位。新北市教育局表示，市府與團膳業者建立即時通報機制，維持午餐穩定供應。