才20萬和解又偷情 正宮返家見夫半裸 小三躲整理箱再賠30萬

AI摘要 文章摘要整理： 新竹蕭女先後抓到丈夫楊男與王女婚外情，王女曾以20萬元和解後又被發現躲在楊男住家主臥倉庫，法院認定她再度侵害配偶權，判賠30萬元。

新竹蕭女發現丈夫楊男婚外情，第三者王女曾賠20萬元（台幣，下同）和解，未料不到2個月又被她抓包王女躲在自家主臥倉庫整理箱後方，丈夫還赤裸上身。蕭女二度提告求償80萬元，新竹地院認定王女再度侵害配偶權，判賠30萬元，可上訴。

判決書指出，蕭女與楊男2023年11月結婚，婚後察覺丈夫態度改變、時常晚歸，調閱夫妻共同車輛行車紀錄器，發現王女與楊男互相接送、到北部遊玩並住宿過夜，因而對王女提告。雙方今年1月6日達成和解，王女同意賠償20萬元，蕭女原以為事情就此告一段落。

沒想到和解才不到2個月，蕭女同年3月2日返家時，又在住家撞見王女。蕭女拿手機錄影蒐證，畫面中楊男穿著長褲、上半身赤裸走出房間，主臥後方則是堆滿整理箱及雜物的倉庫。蕭女一再朝倉庫喝令「自己出來，馬上」，最後走進倉庫、推開整理箱，才發現王女手持手機蹲藏在雜物後方，王女被發現後表情慌張、喃喃自語。

王女辯稱，當天只是到楊男家「拿東西」，因蕭女突然返家，擔心雙方見面發生衝突才躲進倉庫，影片也沒有拍到她與楊男有親密舉止，不能因為她刻意迴避，就推論兩人存在不正當關係。她也認為，蕭女提出的IG照片看不出兩人有親密互動，80萬元求償金額過高。

法官認為，王女先前已因侵害配偶權賠償20萬元，明知楊男是有婦之夫，和解後僅1個多月，卻又出現在楊男住家3樓主臥，當時楊男甚至赤裸上身。若王女真的只是前往拿東西，為何必須進入主臥，又在蕭女返家後躲進堆滿雜物的倉庫，直到藏身處被找到才現身，所辯明顯違反常情。

法官指出，影片雖無法證明兩人發生性行為，但從王女在和解後仍進入楊男主臥、楊男赤裸上身，以及王女躲藏等情況綜合判斷，兩人仍維持超出一般正常社交友誼的關係，已破壞蕭女婚姻生活的幸福、安全感及夫妻間信任，判王女賠償蕭女30萬元，全案可上訴。