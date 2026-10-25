借鏡日本 台娃娃車車型擬放寬 交通部拚年底上路
交通部擬修法放寬娃娃車4項車型限制，參考日本標準降低導入門檻，盼吸引車廠生產並同步提升兒童乘車安全。
AI摘要
文章摘要整理：
交通部擬修法放寬娃娃車4項車型限制，參考日本標準降低導入門檻，盼吸引車廠生產並同步提升兒童乘車安全。
交通部預告修法，參考日本規定，調整兒童專用車的走道、安全門、車門及椅背等4項限制，力拚年底上路，期盼透過降低其他車型的導入門檻，鼓勵車廠投入生產。對此，靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏表示，舊款車型受限原始車輛配裝，無法進一步提升安全配備，放寬車型限制，讓多元車型可作為娃娃車，安全規範也能升級。
現行法令對俗稱「娃娃車」的兒童專用車內裝樣式都有嚴格規範。相關規定為2001年交通部邀集幼教、兒少保護團體討論訂定，但25年過去，原本國內共有兩、3間車廠生產，自2014年起，僅剩中華汽車利得卡仍在生產。
交通部統計，全台娃娃車約有3,500輛，依規定在車輛出場10年後必須汰換。每年汰換需求約3、400輛，單輛車價格約80萬元(台幣，下同)。
受到少子化影響，每輛娃娃車內部配置的座位數需求數降低，再加上現行車輛內裝安全性雖然不斷在升級，但車型受限法規選擇有限，不少車廠都希望政府能放寬規定，讓他們得以投入生產。
交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯指出，由於限制其他車型導入，使得部分非專為幼兒專用車設計的大台車輛，即便車內空間足夠，且經適當調整、設計，有機會符合載運幼童需求，也難以作為娃娃車使用。在參考日本標準，並與相關單位討論後，預告修正「車輛型式全審驗管理辦法」。
趙晉緯表示，修正草案主要針對4項規則做出調整。包含娃娃車走道高度從130公分，調降為120公分；安全門高度由120公分以上，調降為100公分以上；車門高度由120公分調降為100公分；椅背高度從40到45公分，提高為47至49公分，降低幼童專用車導入門檻。
草案主要調整4項限制，包括走道高度、安全門高度、車門高度與椅背高度，藉此讓更多車型可符合幼童專用車需求，降低業者導入門檻。 因為現行規範過度限制車型，許多空間足夠、經調整後可載運幼童的大型車無法使用。參考日本做法可擴大車型來源，也有助車廠投入生產。 全台約有3,500輛娃娃車，依規定10年就要汰換，每年需求約3、400輛，單輛約80萬元。加上少子化與車型受限，現有供應與選擇都偏少。
精華 FAQ
草案主要調整4項限制，包括走道高度、安全門高度、車門高度與椅背高度，藉此讓更多車型可符合幼童專用車需求，降低業者導入門檻。
因為現行規範過度限制車型，許多空間足夠、經調整後可載運幼童的大型車無法使用。參考日本做法可擴大車型來源，也有助車廠投入生產。
全台約有3,500輛娃娃車，依規定10年就要汰換，每年需求約3、400輛，單輛約80萬元。加上少子化與車型受限，現有供應與選擇都偏少。
上一則
網傳台中麥當勞招牌掉落？ 竟是AI假災情照 6人送辦
下一則