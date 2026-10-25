我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

公筷公匙上陣 讓幽門桿菌下桌 聚餐更安心

牧場牛糞沼渣賣鄰無法證明有汙染之虞 高院判無罪

記者王宏舜／台北25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
牛糞發酵後的固體沼渣富含養分，畜牧場可依核准計畫施灌農地當有機肥。示意圖與新聞事...
牛糞發酵後的固體沼渣富含養分，畜牧場可依核准計畫施灌農地當有機肥。示意圖與新聞事件無關。（圖／台南市環保局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

王明得將牧場沼渣賣給鄰居供作肥料，雖被認定違反核准施灌計畫並屬廢棄物，但因未能證明有棄置或污染環境之虞，高院維持無罪。

啟翔畜牧場負責人王明得被控將牛糞沼渣運給張姓鄰居當牧草「肥料」，士林地檢署依非法清理廢棄物罪及非法提供土地回填、堆置廢棄物罪分別起訴兩人，一審認為沼渣非廢棄物，判無罪。台灣高等法院認為沼渣屬廢棄物，但新北市環保局未檢測土壤、地下水，電子鼻測值為零，無法證明有「棄置或汙染環境之虞」，駁回檢方上訴。

王、張一、二審無罪，依刑事妥速審判法規定，幾可確定無罪，但檢方仍上訴最高法院。

沼渣是牛糞發酵後的固體，富含養分，畜牧場可依核准計畫施灌農地當有機肥。起訴指出，種植牧草的張姓鄰居想省肥料錢，2023年11月向王明得買肥，王請胞兄用自用小貨車載運5車次、共15公噸，收取1000台幣報酬。民眾陳情「味道很難接受」，環保局因此前往稽查。

「我一生務農，不懂法律」，王辯稱那是有機肥，不是廢棄物。士林地院函詢環境部，環境部認為這批沼渣仍適用廢棄物清理法，但士院不採。士院認為，牧場已取得核准，可把沼液沼渣當肥料施灌農地，就算沒照計畫執行，也只該依水汙染防治法處分，不能以廢棄物論罪，判兩人無罪。

檢方上訴，主張王載運行為自始不在核准計畫內。高院認為，牧場2022年取得核准計畫，應施灌石門區13筆指定農地，王卻改給鄰居，使用人與種類都違反核准事項，應由主管機關處分；但高院指沼渣違法貯存、利用，仍屬「廢棄物」，見解與一審不同。

不過高院強調，成立廢棄物清理法之罪，須符合「違法貯存或利用」、「有棄置或污染環境之虞」兩要件，缺一不可。稽查人員當時以電子鼻量測，測值為零，也坦言未檢測土壤、地下水，只「隱約聞到味道」，證明力有限。

合議庭認為王家兩代務農，為減少糞尿堆置，僅向鄰居收取微薄代價，並非規避處理費用，「刑罰最後手段性」是刑法核心理念，不宜把行政違規擴張為刑事不法，駁回檢方上訴。

精華 FAQ

  • 檢方指王明得將牛糞發酵後的沼渣，運送賣給張姓鄰居當牧草肥料，總計5車次、15公噸，並收取1000元報酬，因此依相關廢棄物罪名起訴兩人。

  • 高院認為沼渣雖屬廢棄物，但成立犯罪還要證明有違法貯存或利用，且有棄置或污染環境之虞；本案電子鼻測值為0，又未檢測土壤與地下水，因此證據不足。

  • 合議庭認為王、張只是把沼渣用在未核准的農地，較接近行政管理違規，應由主管機關處理；若未證明實際污染風險，不宜直接擴張為刑事不法。

上一則

借鏡日本 台娃娃車車型擬放寬 交通部拚年底上路

下一則

小鎮仁醫回饋母校辭修中學 捐贈實驗室助學弟妹點亮科學夢

延伸閱讀

柯文哲二審不認罪 李文宗背信案部分認罪

柯文哲二審不認罪 李文宗背信案部分認罪
精舍命案王薀交保「信徒獻房」 短暫同居未婚妻45天再回籠

精舍命案王薀交保「信徒獻房」 短暫同居未婚妻45天再回籠
法官酒駕遭免職 轉司法事務官再犯 職務法庭判休職1年

法官酒駕遭免職 轉司法事務官再犯 職務法庭判休職1年
獨家／布碌崙羊頭灣遊民所產權文件現疑點 地界附件竟為空白

獨家／布碌崙羊頭灣遊民所產權文件現疑點 地界附件竟為空白

熱門新聞

中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的中國男星張凌赫，近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

2026-10-21 11:13

超人氣

更多 >
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾
演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲
資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了
資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關

資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關