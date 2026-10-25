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美敦力心臟支架使用異常 台食藥署要求矯正暫不停用

記者林琮恩／台北25日電
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美敦力「艾博靜自脈膨式支架系統」傳出使用異常，台食藥署指出，全台共67家醫院使用...
美敦力「艾博靜自脈膨式支架系統」傳出使用異常，台食藥署指出，全台共67家醫院使用，已要求業者通知醫療院所留意風險。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

美敦力心臟支架傳出全球31起展開異常，食藥署要求通知台灣67家醫院留意風險並完成矯正，暫不要求停用或回收。

美敦力「艾博靜自脈膨式支架系統」傳出使用異常，全球累計通報31起支架無法完全展開事件，其中3名患者須再次接受手術、1人出現慢性疼痛。衛福部食藥署表示，台灣共有67家醫院持有受影響產品，但尚未有不良事件通報，已要求業者通知醫療院所留意使用風險，並於明年1月29日前完成矯正措施，暫不要求停用或回收。

食藥署醫妝組簡任技正謝綺雯指出，截至9月14日，醫材商美敦力於全球總共接獲31起支架部分展開事件通報，換算發生率約為萬分之1.5，較過去略有上升。31起通報中，27件未造成患者傷害，有1件須再次接受心導管手術，2件改採外科手術治療，另有1件造成慢性疼痛，須延長藥物治療。

謝綺雯表示，心臟支架若無法完全展開，恐增加血管栓塞、血管損傷等風險。目前原廠研判異常與操作方式有關，已修訂產品使用說明書，增列支架無法順利展開時的處置方式，可改以手動操作協助展開。原廠也回覆，相關措施已通過驗證，可降低使用風險。

食藥署已要求業者盡速通知67家醫療院所，提醒醫療人員留意操作方式，並持續追蹤改善進度。由於該醫材由專業人員在監控環境下使用，且已有因應措施，食藥署評估暫無停用或回收必要，已植入支架的患者也無須採取額外措施。

精華 FAQ

  • 該支架在使用時出現無法完全展開的情況，全球累計通報31起，部分患者因此需要再次手術或接受進一步治療，食藥署也評估其可能增加血管栓塞與損傷風險。

  • 食藥署表示，台灣共有67家醫院持有受影響產品，但截至目前尚未接獲不良事件通報，因此先要求業者通知各院留意操作風險，並追蹤後續改善進度。

  • 因為這項醫材由專業人員在監控環境下使用，原廠已修訂說明書並提出可降低風險的處置方式，食藥署認為暫無停用或回收必要，已植入患者也無須額外措施。

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