美敦力心臟支架使用異常 台食藥署要求矯正暫不停用

美敦力「艾博靜自脈膨式支架系統」傳出使用異常，台食藥署指出，全台共67家醫院使用，已要求業者通知醫療院所留意風險。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 美敦力心臟支架傳出全球31起展開異常，食藥署要求通知台灣67家醫院留意風險並完成矯正，暫不要求停用或回收。

美敦力「艾博靜自脈膨式支架系統」傳出使用異常，全球累計通報31起支架無法完全展開事件，其中3名患者須再次接受手術、1人出現慢性疼痛。衛福部食藥署表示，台灣共有67家醫院持有受影響產品，但尚未有不良事件通報，已要求業者通知醫療院所留意使用風險，並於明年1月29日前完成矯正措施，暫不要求停用或回收。

食藥署醫妝組簡任技正謝綺雯指出，截至9月14日，醫材商美敦力於全球總共接獲31起支架部分展開事件通報，換算發生率約為萬分之1.5，較過去略有上升。31起通報中，27件未造成患者傷害，有1件須再次接受心導管手術，2件改採外科手術治療，另有1件造成慢性疼痛，須延長藥物治療。

謝綺雯表示，心臟支架若無法完全展開，恐增加血管栓塞、血管損傷等風險。目前原廠研判異常與操作方式有關，已修訂產品使用說明書，增列支架無法順利展開時的處置方式，可改以手動操作協助展開。原廠也回覆，相關措施已通過驗證，可降低使用風險。

食藥署已要求業者盡速通知67家醫療院所，提醒醫療人員留意操作方式，並持續追蹤改善進度。由於該醫材由專業人員在監控環境下使用，且已有因應措施，食藥署評估暫無停用或回收必要，已植入支架的患者也無須採取額外措施。