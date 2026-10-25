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留不住人…台灣急診醫生在大醫院執業率 僅剩25%

記者翁唯真／台北25日電
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近日有民眾控訴，母親日前因車禍造成鎖骨骨折，雖順利住院，卻苦等五天才能動刀。示意...
近日有民眾控訴，母親日前因車禍造成鎖骨骨折，雖順利住院，卻苦等五天才能動刀。示意圖。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣急診醫師持續流失，大醫院執業率5年降至25%，加上急診壅塞與人力不足，讓急重症醫療量能面臨更嚴峻壓力。

醫療量能吃緊，台大醫院急診先前曾發生一名8旬婦人候床達12天，最終不幸病逝事件；近日又有民眾控訴，母親日前因車禍造成鎖骨骨折，雖順利住院，卻苦等5天才能動刀。據台灣急診醫學會統計，近5年，急診醫師於大醫院流失速度最劇，下降3個百分點，多數轉往基層執業，未來台灣急重症資源恐會愈來愈稀缺。

一名網友近期於臉書發文，指出他的媽媽在17日時，因車禍送醫，急診醫師診斷車禍已造成他的母親鎖骨骨折，需開刀治療，網友原以為隔天即可動刀，沒想到接連被院方以有更緊急患者、產婦生產、缺乏麻醉醫師等為由，不斷推遲手術，整整延宕超過5天才有機會動手術，等待手術過程中，媽媽幾乎沒有進食，又餓又累，質問「現在醫院生態到底發生什麼事了？」

不具名醫師感嘆，十多年前醫界就曾示警「五大皆空」，如今內、外、婦、兒、急診等科別仍面臨人力不足，加上近年護理師出走潮，醫療量能更加緊縮。若人力問題無法改善，未來醫療資源恐更加難尋，甚至連急症等候五天手術，都可能成為常態。

台灣急診醫學會秘書長李智晃說，急診醫師近兩年流失的速度最有感，醫學會去年公布1到5月急診醫師執業意願，多達66位急診醫師表明離職；若分析近5年急診醫師執業狀況，於醫學中心執業的占比已從2成8降至2成5，於基層診所執業從1成4提升至1成9，區域醫院執業的比例未有明顯變化，顯示部分急診醫師離開醫學中心後多轉往基層。

台灣急診醫學會理事長陳健驊表示，衛福部核定全國急診專科醫師每年訓練容額上限為98名，近兩年均招滿，但急診醫師轉換跑道的情況持續存在，特別是去年與今年特別明顯。該現象不只發生在急診，其他專科也面臨相同問題，至於急診醫師離開的原因，不外乎是工作環境惡化、急診壅塞、健保給付不足，以及醫院不願增聘急診醫師與護理師等。

陳健驊指出，急診人力困境遲遲未解，衛福部應正視醫師出走問題，釐清影響留任等因素，從薪資待遇、工時、稅制及執業環境著手改善。他建議，除了提高健保給付、推動醫師加班費免稅，更應提出具體留才及回流誘因，讓離開急診的醫師願意重返第一線。

精華 FAQ

  • 台灣急診醫學會統計顯示，急診醫師在醫學中心執業的占比，近5年已從2成8下降到2成5，顯示大醫院對急診醫師的留才能力明顯變弱。

  • 統計指出，部分離開醫學中心的急診醫師，多轉往基層診所執業，比例從1成4升到1成9；區域醫院則變化不大，反映人才外移到基層最明顯。

  • 急診醫學會認為，應從薪資待遇、工時、稅制與執業環境著手，並提高健保給付、推動加班費免稅，提出具體留才與回流誘因，讓醫師願意回到第一線。

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