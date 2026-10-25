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排除癌症可多活3.7年 台去年平均壽命提升到84.97歲

記者張曼蘋林琮恩／台北25日電
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三大疾病偷走多少壽命 製表／張曼蘋
三大疾病偷走多少壽命 製表／張曼蘋

AI摘要

文章摘要整理：

內政部公布2025年特定死因除外生命表，顯示去年平均壽命81.27歲，若排除惡性腫瘤可升至84.97歲，反映癌症仍是影響壽命最大死因。

惡性腫瘤連續44年居台灣10大死因之首，也是對平均壽命影響最大死因。內政部昨公布「2025年特定死因除外之簡易生命表」，去年一般平均壽命為81.27歲，若排除惡性腫瘤，可增加3.70歲、提升至84.97歲；不過，兩者壽命差距已由2015年的4.10歲縮小至2025年3.70歲，顯示惡性腫瘤對壽命影響略有減緩。

內政部表示，為了解各類死因對平均壽命的影響，運用衛福部2025年前10大死因死亡人數，編算排除特定死因後的平均壽命，再與一般平均壽命比較；兩者壽命差距愈大，代表該死因對平均壽命影響愈大。

依統計，去年惡性腫瘤死亡人數為5萬4838人，占所有死因死亡人數27.48%。若排除惡性腫瘤，平均壽命可增加3.70歲，為10大死因中影響最大者；若排除心臟疾病及肺炎，則分別可增加1.54歲及1.13歲，其餘死因對平均壽命的影響均在1歲以內。

肺炎已連續10年位居10大死因第三位，去年死亡人數較113年增加209人、增幅1.21%。若排除肺炎死因，平均壽命可增加1.13歲。

從性別觀察，10大死因中，除糖尿病、高血壓性疾病，以及腎炎、腎病症候群及腎病變3類死因外，男性減損的平均壽命皆高於女性。其中，男性因事故傷害減損壽命0.75歲，高於女性0.36歲。

內政部表示，男、女性主要死因對平均壽命的影響呈現差異，可能與從事職業、生理條件、飲食保健或生活習慣等因素有關。

國健署副署長林莉茹指出，目前成人公費癌篩項目增至六項，呼籲符合資格者應定期接受篩檢，對於尚無篩檢工具的癌症，也須留意身體異常警訊，及早就醫、接受正規治療，勿輕信偏方延誤病情。

精華 FAQ

  • 根據內政部統計，去年一般平均壽命為81.27歲；若排除惡性腫瘤，平均壽命可增加3.70歲，提升至84.97歲，顯示癌症仍是影響壽命最大的死因。

  • 文章指出，排除惡性腫瘤後與一般壽命的差距，已從2015年的4.10歲縮小到2025年的3.70歲，表示惡性腫瘤對平均壽命的影響略有減緩。

  • 國健署表示，成人公費癌篩已增至6項，符合資格者應定期篩檢；至於尚無篩檢工具的癌症，也要留意異常警訊、及早就醫，並避免輕信偏方延誤治療。

內政部

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