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薔琵颱風釀1死634傷 全台農損逾1.3億元 雲林占成8最慘

台灣新聞組／台北25日電
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薔琵颱風強風導致梨山將採收的蘋果掉落滿地。（取材自梨山果灩臉書）
薔琵颱風強風導致梨山將採收的蘋果掉落滿地。（取材自梨山果灩臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

薔琵颱風遠颺後，全台農損逾1.3億元、造成1死634傷，雲林因玉米等作物受創最重，另有金門旅客滯留與多地災情。

薔琵颱風遠颺，農業部指出，截至昨日下午5時，農業產物及民間設施估計損失計1億3336萬元（台幣，下同），其中，雲林縣就占了1億餘元、82%，災情最慘烈。雲林玉米農說，「剛種不久的玉米攏去了了。」

雲林不少農作、溫室遭強風吹壞，農業處代理處長蔡耿宇說，受損作物有玉米、小麥、甘藷、蘿蔔、胡蘿蔔等，受災面積達400公頃，其中玉米最嚴重。

彰化芳苑一處畜牧場前晚因颱風停電後電線走火，業者表示，異常線路位於電線桿下方，連接至場區太陽能設備線路，強大電流竄入豬舍，兩棟豬舍都遭波及。

業者清點，已有12頭懷孕母豬、一頭公豬死亡，另有53頭母豬癱瘓或跛腳，死亡豬隻數恐再增加，將聯繫專業人員釐清事故原因與責任歸屬。

台東受到焚風及強風影響，農民反映，強風吹落釋迦大量落果，剛採收的也因焚風催熟受損。成功鎮肚臍橙栽種40公頃，落果約2成，即將收割的關山鎮2期稻作倒伏百公頃，農民心血蒙受損失。

宜蘭、花蓮縣府昨會同農改場勘災，正值結果期的宜蘭黃金茂谷柑被強風吹落果實、枝條折損，估計整體損失達4成。花蓮各鄉鎮傳零星農損，以瑞穗鄉香蕉、吉安鄉食用玉米倒伏10公頃較多。

依縣市受損情形，以雲林縣損失1億960萬元最高，其次為宜蘭縣損失839萬元、新北市損失724萬元、桃園市346萬元，台中市、花蓮縣則各自損失264萬及196萬元。

農業部統計，農產損失金額達1億3307萬元，農作物被害面積2405公頃，被害程度25%，換算無收穫面積594公頃，受損作物主要為蒜頭，被害面積326公頃，損害程度39%，換算無收穫面積126公頃，損失金額5307萬元。其次為落花生、洋蔥、食用玉米及茶等。至於民間設施損失估計損失29萬元，主要是塑膠布溫網室受損。

此外，薔琵颱風共造成1死634傷，一般災情累計高達9676件，全台曾停電逾35萬戶。隨著暴風圈逐漸脫離，昨晚8時30分已解除海警，中央災害應變中心提醒未來幾天仍須注意外圍環流帶來的影響。

交通疏運面臨嚴峻考驗。全台海空運多處受阻，境內航線午後才視天候陸續恢復。其中以金門離島災後疏運最為急迫，金廈小三通及台金航線先前停航近兩天，大批旅客滯留。

昨一早尚義機場即被候補的排隊人潮擠爆，中午前等候飛往台北、台中及高雄的候補人數已達1099人。由於天候與海象惡劣，軍機及海上加班船均無法支援，金門航空站啟動聯合候補機制，民航局緊急協調立榮及華信航空增開加班機，並放大機型加速消化滯留旅客。

氣象署報告時指出，薔琵颱風昨天下午2時已減弱為輕度颱風，2時30分氣象署解除陸上颱風警報後，應變中心傍晚5時降為二級開設。

受外圍環流影響，昨天北部及中南部山區仍有局部大雨或豪雨機率；東半部則受沉降效應出現焚風，台東縣飆出攝氏38度極端高溫。宜蘭1夜發生8件火警，高雄、雲林多支電桿起火、電箱爆炸；小琉球白沙港1艘遊艇因強風扯斷纜繩，半沉在海面上，現場傳出柴油味，海巡人員拉攔油索避免油汙擴散，圍觀民眾說「船隻要修理恐怕不便宜」；基隆虎仔山1間鐵皮屋被12級強風吹垮，屋主說，風真的太強了，價值百萬茶具碎落一地。

精華 FAQ

  • 農業部統計，截至昨日下午5時，全台農業產物及民間設施損失約1億3336萬元，其中雲林縣損失1億960萬元，占整體約82%，是這次受災最嚴重的縣市。

  • 雲林受災作物包括玉米、小麥、甘藷、蘿蔔、胡蘿蔔等，災損面積約400公頃，其中玉米最嚴重，許多剛種下不久的作物被強風吹毀，農民損失相當大。

  • 這次颱風共造成1死634傷、一般災情9676件，曾停電逾35萬戶；金門小三通與台金航線停航近2天，滯留旅客超過千人，交通疏運壓力非常大。

農業部

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