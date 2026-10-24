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「誠實做自己」蔣友柏不怕酸民 揭網路肯定、批評都「沒重量」

記者陳穎／即時報導
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蔣友柏分享對網路評論的看法。(摘自蔣友柏小紅書)
蔣友柏分享對網路評論的看法。(摘自蔣友柏小紅書)

AI摘要

文章摘要整理：

蔣友柏談到社群評論時表示，網路上的肯定與批評都很便宜、沒有重量，呼籲不要因外界聲量改變自己，應誠實做自己。

蔣家第四代、設計師蔣友柏近日在小紅書分享自己對網路評論的看法。他坦言，開始使用社群平台後，發現「突然得到人家的肯定變得非常容易」，但網路上的肯定與批評往往不需要承擔太多責任，久而久之，他反而覺得這些聲音「沒有重量」。對於容易受到網路評價影響的人，他也直言：「那就是還沒有認清自己適合什麼樣的東西。」

蔣友柏透露，自己近期到上海與許多朋友見面聊天，發現身邊有些人非常在意網路上的評論，包括照片拍攝角度、修圖方式，甚至很在意不能出現負面評價，因此對自己要求很多。他則被朋友形容心態很好、不容易受到網路聲音影響。

對此，蔣友柏坦言自己偶爾還是會看網友評論，但會提醒自己不要讓那些內容影響心情，「因為它不在我的生活範圍之內。」他認為，許多網路上的人彼此根本從未見過面，甚至永遠不會真正面對面，因此無論是給予肯定或批評，都不需要承擔太多實際責任。

蔣友柏也分享，自己曾跟朋友說，如果根本不認識一個人，或不了解一個品牌，卻要對對方做出評論，「都是一個比較無謂的事情。」既然是無謂的事，就沒有必要讓這些聲音進一步影響自己的生活。

他更形容，網路評論的代價與出發點都相當「便宜」，因此當看到外界對自己的各種意見時，現在已經覺得「沒有重量、沒有什麼意義」。這樣的心態，也是他逐漸使用社群後慢慢調整出來的生活方式。

蔣友柏更以股市作為比喻，表示自己不會因為股市數字上下波動，就讓日常生活跟著起伏，「我不會因為數字上下影響生活。」在他看來，如果一個人很容易受到外界數字、聲量或評論影響，甚至為了獲得認可而做出原本不想做的事情，「那就是還沒有認清自己適合什麼樣的東西」。

他認為，不需要因為好評就去做違背自己心意的事情，也不用因為負評就重新規劃人生，「不為此去做某些事，到最後什麼都沒有時，至少會比較自在一點。」最後蔣友柏也向網友喊話，面對社群時不必把外界評價看得太重，生活也不需要一直向別人的評論交代，「誠實做自己」，反而更能找到適合自己的生活方式。

精華 FAQ

  • 他認為許多網路評論不必承擔太多實際責任，發言者也常與對象從未見面，因此無論稱讚或批評，都只是很容易出現的聲音，久而久之就不必過度在意。

  • 蔣友柏直言，如果一個人很容易被網路聲音牽動，甚至因為想得到認可而改變原本不想做的事，代表還沒有認清自己適合什麼，也還不夠了解自己。

  • 他主張不要把社群評價看得太重，也不必一直向別人的評論交代人生；與其追逐好評或害怕負評，不如誠實做自己，才能更自在地找到適合的生活方式。

小紅書 蔣友柏

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