蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

AI摘要 文章摘要整理： 薔琵颱風造成台北停班停課，蔡依珊把握假期穿居家服陪小兒子打籃球，母子在室內球場一對一對決，展現親民又活力十足的私下模樣。

「紅豆食府千金」蔡依珊與連勝文 結婚20年，婚後育有兩子連定捷（Romano）、連安捷（Angelo）。平時蔡依珊不時透過社群分享生活點滴，親民作風受到關注。薔琵颱風來襲，台北市23日宣布停班停課一天，她也把握難得的假期，穿著居家服陪小兒子連安捷打籃球，私下模樣曝光。

蔡依珊23日在IG限時動態分享母子打球畫面，寫下「颱風假，今日Dress Code：睡衣。今日行程：和小兒打籃球。」還搭配籃球及愛心符號，透露輕鬆愉快的假日心情。畫面中，她與兒子在室內籃球場進行一對一較勁，連安捷身穿黑色無袖上衣、灰色運動長褲，持球準備進攻，蔡依珊則站在對面認真防守，母子倆玩得相當投入。

照片中，蔡依珊沒有特別打扮，身穿寬鬆灰色短袖上衣、黑色長褲，腳踩白色運動鞋，頭髮隨意盤起，整體造型輕鬆自在，與平時出席公開場合時的精緻形象大不同。她也笑稱當天的「Dress Code」就是睡衣，直接以居家穿搭上場打球。

即使少了華麗服裝與妝容，蔡依珊依舊活力十足，在球場上積極跑動、防守，還抬手試圖阻擋兒子進攻，母子一來一往互動自然。

蔡依珊的高雅氣質成為全場焦點。（聯合報系資料照）