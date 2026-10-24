派翠克爆約「耳機妹」 不是帥哥照樣桃花旺 醫揭男人4種吸引力

主持人派翠克（中）被爆料深夜與一名戴耳機女子約會，女方身分隨後被指是體育界人氣女神，引發外界關注兩人關係，也意外掀起網友對男性異性緣及個人魅力的討論。（聯合報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 派翠克約會傳聞掀熱議，醫師分析男性吸引力來自情緒價值、社交敏銳、自信與無害感，但也提醒人際互動仍須保持界線。

台灣主持人派翠克被爆深夜約會「耳機妹」，也讓「為何有些男性不屬傳統帥哥型，異性緣卻特別好？」引發網友討論。精神科醫師楊聰財指出，外貌只是第一印象，真正讓人愈相處愈有好感的，往往是情緒價值、社交能力、自信及讓人安心的「無害感」。

近日娛樂新聞傳出，主持人派翠克被爆料深夜與一名戴耳機女子約會，女方身分隨後被指是體育界人氣女神，引發外界關注兩人關係，也意外掀起網友對男性異性緣及個人魅力的討論。

楊聰財表示，從精神醫學、大腦心理學及社會心理學來看，人們選擇伴侶或親密互動對象時，外貌通常只是第一印象的一部分，真正能形成長期吸引力的，還包括「情緒價值」、「社交智商（EQ）」及能否營造舒服、安全的互動氣氛。

首先是「高情緒價值」。楊聰財說，異性緣佳的男性通常懂得傾聽及同理，當對方訴說工作壓力、生活煩惱時，不會急著說教或給答案，而是先接住情緒，讓人感受到「被關注、被理解」。加上適度幽默、自嘲，能讓相處變得輕鬆愉快，自然容易讓人想再次靠近。

第二是「社交敏銳度與高EQ」。這類人較能察覺他人的情緒、需求及細微變化，知道何時該關心、何時該保持距離；開玩笑也懂得分寸，不會為了逗笑對方而讓人感到被冒犯。

第三是「自信與個人特色」。楊聰財指出，比起一味追求完美外貌，能接受自己、不陷入外貌焦慮，並在工作或擅長領域展現自信，更容易形成持久魅力。一個人專注、認真做自己擅長的事，也可能讓身旁的人產生欣賞與好感。

第四則是「無害感與信任感」。相較高冷、距離感強烈的形象，平易近人、好溝通的人更容易讓旁人卸下心防，從聊天、聚會或工作往來中逐漸建立親密感。

不過，楊聰財提醒，異性緣好不代表人際互動可以沒有界線。與異性朋友或工作夥伴相處時，仍應顧及彼此感情狀態及伴侶感受，保持適當邊界及公開透明的溝通，否則原本的好人緣，也可能演變成不必要的誤會或情感紛爭。