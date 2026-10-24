少子化衝擊 台灣逾4成私校現金流為負、13校連年見底

長榮大學可用資金由2020學年度約7.44億元，降至2024學年度約1.84億元，減少約75%。(取材自長榮大學網站)

AI摘要 文章摘要整理： 少子化持續衝擊台灣私校財務，逾4成學校營運現金流為負，部分學校更連年見底，只能靠董事會資金、組織改組與轉型計畫維持辦學。

少子化 浪潮持續衝擊，全台私立大專校院正面臨嚴峻的財務考驗。比對教育部 2020至2024學年度私立大專校院財務資料顯示，發現超過4成私校的營運活動現金流為負數，更有13所學校的現金流早已連年見底，顯示招生率早已不足以作為學校安全的保證，私校財務續航力才是教研人員未來10年的真正保命符。

比對教育部5年財務數據發現，全台可跨年配對的100所私校中，共有31所學校的「可用資金」呈現減少趨勢；而在2024學年度的102校資料中，更有逾4成學校的營運活動現金流為負數。

專家分析，觀察大學財務時，最常陷入的誤區是只看帳面上有多少現金。教育部公開的「可用資金」僅能觀察短期財務緩衝；而「營運活動現金流」則能辨識學校日常辦學是否能持續產生現金。若兩者同步惡化，代表學校必須動用老本補日常營運缺口。

面對財務壓力，各校紛紛展開多元的轉型與自救，其中建國科大的可用資金從2020學年度起的5年內，縮水超過九成。直到2025學年，在新的國際基金持續投入下，現金收支由負轉正。第19屆董事會於今年初完成改組，校方編列約8000萬元（台幣，下同）專款推動自願優退，提供每人150萬至200萬元的加發給予金，吸引近三分之一教職員申請，藉此加速人事成本調整。

長榮大學的可用資金由2020學年度約7.44億元，降至2024學年度約1.84億元，減少約75%。校方指出，除學生數減少外，也包含承辦全大運的大額投入。目前在台灣基督長老教會總會、彰化基督教醫院等董事會支持下，於無負債基礎上推動校務。

真理大學2022至2024學年度，連續3年營運現金流為負，且可用資金縮減。校方表示，去年10月完成董事會改組，由台灣基督長老教會總會全面接手，推動與馬偕醫療及教育體系的資源整合、空間活化，董事會持續挹注資金。

華梵大學連續5年營運活動現金流為負，但總資產負債比例僅3.49%，沒有銀行借款與利息支出。校方推動「2035覺之大學」藍圖，擴大至實驗教育、在職進修與壯世代的全齡教育體系，試圖擺脫高度依賴學雜費的傳統經營模式。