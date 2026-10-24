我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

少子化衝擊 台灣逾4成私校現金流為負、13校連年見底

記者馮靖惠／台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
長榮大學可用資金由2020學年度約7.44億元，降至2024學年度約1.84億元...
長榮大學可用資金由2020學年度約7.44億元，降至2024學年度約1.84億元，減少約75%。(取材自長榮大學網站)

AI摘要

文章摘要整理：

少子化持續衝擊台灣私校財務，逾4成學校營運現金流為負，部分學校更連年見底，只能靠董事會資金、組織改組與轉型計畫維持辦學。

少子化浪潮持續衝擊，全台私立大專校院正面臨嚴峻的財務考驗。比對教育部2020至2024學年度私立大專校院財務資料顯示，發現超過4成私校的營運活動現金流為負數，更有13所學校的現金流早已連年見底，顯示招生率早已不足以作為學校安全的保證，私校財務續航力才是教研人員未來10年的真正保命符。

比對教育部5年財務數據發現，全台可跨年配對的100所私校中，共有31所學校的「可用資金」呈現減少趨勢；而在2024學年度的102校資料中，更有逾4成學校的營運活動現金流為負數。

專家分析，觀察大學財務時，最常陷入的誤區是只看帳面上有多少現金。教育部公開的「可用資金」僅能觀察短期財務緩衝；而「營運活動現金流」則能辨識學校日常辦學是否能持續產生現金。若兩者同步惡化，代表學校必須動用老本補日常營運缺口。

面對財務壓力，各校紛紛展開多元的轉型與自救，其中建國科大的可用資金從2020學年度起的5年內，縮水超過九成。直到2025學年，在新的國際基金持續投入下，現金收支由負轉正。第19屆董事會於今年初完成改組，校方編列約8000萬元（台幣，下同）專款推動自願優退，提供每人150萬至200萬元的加發給予金，吸引近三分之一教職員申請，藉此加速人事成本調整。

長榮大學的可用資金由2020學年度約7.44億元，降至2024學年度約1.84億元，減少約75%。校方指出，除學生數減少外，也包含承辦全大運的大額投入。目前在台灣基督長老教會總會、彰化基督教醫院等董事會支持下，於無負債基礎上推動校務。

真理大學2022至2024學年度，連續3年營運現金流為負，且可用資金縮減。校方表示，去年10月完成董事會改組，由台灣基督長老教會總會全面接手，推動與馬偕醫療及教育體系的資源整合、空間活化，董事會持續挹注資金。

華梵大學連續5年營運活動現金流為負，但總資產負債比例僅3.49%，沒有銀行借款與利息支出。校方推動「2035覺之大學」藍圖，擴大至實驗教育、在職進修與壯世代的全齡教育體系，試圖擺脫高度依賴學雜費的傳統經營模式。

精華 FAQ

  • 核心危機是少子化導致招生與收入下滑，超過4成私校營運現金流為負，顯示學校已難靠日常辦學自行產生現金，財務續航力成為能否撐住的關鍵。

  • 報導強調應同時觀察「可用資金」與「營運活動現金流」。前者看短期緩衝，後者看日常辦學是否能持續產生現金；兩者若同步惡化，就代表學校可能動用老本。

  • 建國科大以國際基金挹注並推動優退；真理大學完成董事會改組，整合馬偕醫療及教育資源；華梵大學則發展2035藍圖，擴大實驗教育、在職進修與全齡教育。

教育部 少子化

上一則

追加預算 在野傾向中油增資全刪「夾帶明年後508億 今年不宜列」

下一則

颱風來襲 蔣萬安暫停選務 日跑6地勘災獲讚

延伸閱讀

新竹清大校長「帶職赴美找工作」爭議 學生民調逾4成7不信任

新竹清大校長「帶職赴美找工作」爭議 學生民調逾4成7不信任
加州最高收入族群加稅將公投 教協憂中斷受衝擊

加州最高收入族群加稅將公投 教協憂中斷受衝擊
台教師高齡化 教團示警：世代斷層已無法逆轉

台教師高齡化 教團示警：世代斷層已無法逆轉
加州大學新生基礎數學未通過率 5年翻倍

加州大學新生基礎數學未通過率 5年翻倍

熱門新聞

中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的中國男星張凌赫，近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

2026-10-21 11:13

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷