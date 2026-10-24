亞帕運/台桌球女雙封后 林姿妤包辦3金 方振宇摘銀破男羽紀錄

林姿妤（右）、田曉雯（左）攜手拿下亞帕運桌球女雙首金。(圖／運動部提供)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣在名古屋亞帕運捷報頻傳，林姿妤、田曉雯奪下桌球女雙金牌，林姿妤更累積本屆3金；方振宇則拿下羽球銀牌，刷新台灣男子羽球亞帕運紀錄。

從2018年雅加達亞帕運就努力追逐女雙金牌，台灣桌球好手林姿妤、田曉雯，歷經連續兩屆的遺憾，終於在昨天於名古屋亞帕運一圓金牌夢，兩人在WD20級金牌戰以3比1擊敗中國大陸強敵侯春曉、熊桂艷，拿下兩人合拍以來的第一面大賽金牌，也奪得代表團本屆第4金，其中林姿妤1人就包辦3金。

另外，台灣好手方振宇在站立組SU5級金牌戰出賽，面對速度與力量兼具的24歲中國大陸強敵李明潘，歷經兩局苦戰，最終以兩個10比21收下銀牌。儘管無緣金牌，這面銀牌仍改寫他個人在亞帕運的最佳戰績，也成為台灣在亞帕運羽球史上首位奪得銀牌的男子選手，刷新隊史新頁。

方振宇奪得亞帕運男單ＳＵ五級銀牌。(圖／運動部提供)

昨天金牌戰激烈，林姿妤、田曉雯奪金瞬間仍陷在緊張情緒中，不見激動神情。林姿妤笑說「比分實在太糾結，沒時間醞釀情緒去慶祝。」田曉雯則坦言腦中一片空白，很開心能跟搭檔拿下勝利。

這一金對兩人意義非凡，林姿妤不僅勇奪個人本屆第3金，更改寫上屆杭州亞帕運的雙金紀錄。她特別感謝從2018年合作至今的田曉雯，並直言能把賽前討論的戰術執行下來是關鍵。這也是田曉雯征戰帕運與亞帕運的第一金，她感性表示，我們錯失了兩次，贏了真的很想哭，能突破真的非常開心。

從2018年雅加達初試啼聲獲得第五名，到上屆杭州亞帕運包辦男單與男雙雙銅，方振宇本屆在名古屋攜手蒲貴煜摘下男雙銅牌後，單打一路過關斬將，四強戰更力挫世錦賽銅牌得主、日本名將今井大湧，挺進金牌戰。

面對金牌戰落敗，方振宇賽後坦言，雖對手實力強勁且做足苦戰準備，但自己未能咬住細節，「讓對手打得太順，自己的特色沒有打出來，這點滿可惜的。」

經歷2021年東京帕運名列第4名的沉澱，方振宇心態成熟許多，「現在更懂得去享受比賽，在享受過程與衝擊對手之間找到平衡，練習與比賽中的挫折都是未來成長的養分。」

回顧突破自我的旅程，方振宇充滿感恩，「原本來參賽只希望一場一場把球打好，完全沒預設會走到哪裡，能一路打到最後一天真的是意料之外的事。我一直覺得自己是一個很幸運的孩子，能在這樣的環境下長大、打球。」

他特別感謝首次在大型綜合國際賽事搭檔的指導教練楊智傑，補足自己欠缺的臨場應變與比賽解讀能力，「我們每天生活、訓練都在一起，真的很辛苦他。」

值得一提的是，林姿妤與田曉雯一個內斂、一個外放，但金牌戰反而是較為外放的田曉雯板著臉專注執行戰術。兩人曾在巴黎帕運拿下女雙銀牌，如今在亞洲賽場圓夢，不僅意義重大，也讓她們更有信心朝向更遠大目標邁進。

至於日前在田徑女子標槍F1213級奪下銅牌的亞帕運5屆元老、開幕典禮掌旗官劉雅婷，昨天則是在女子鉛球F1112級賽事中，以平個人生涯最佳紀錄的10公尺91奪下銀牌，本屆賽事摘下1銀1銅。

加上陳柏諺、謝非在桌球男雙MD22級的兩面銀牌，台灣代表團單日進帳1金3銀3銅，累積4金7銀9銅，其中桌球隊就包辦3金5銀2銅。