我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

月吃873萬錠 台高血壓藥大缺貨 藥廠稱短期需求增加 藥師質疑「控貨」

記者林琮恩／台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

高血壓藥「易安穩」傳出缺貨，藥廠稱因短期需求增加，但藥師質疑是健保降價後控貨，相關單位則表示仍在查證並要求分配供應。

高血壓用藥「易安穩」膜衣錠近期傳出缺藥，基層藥局一盒難求。藥廠台灣諾華股份有限公司21日發函向藥商敘明原因，將缺藥歸因於「短期需求增加」，引發基層藥師不滿，質疑業者於10月初健保調降藥價後隨即控貨，卻以需求暴增為由，試圖規避行政裁罰，呼籲衛福部健保署公布實際用藥數據，釐清真正的缺藥原因。

衛福部健保署10月初調降「易安穩」健保藥價，每錠由5.5元降至4.24元(台幣，下同)，未料數日後，業者便向食藥署通報藥品短缺，改採控貨供應。

根據健保申報資料，該藥半年用量達6113萬餘錠，平均每月約873萬錠。

台灣諾華21日發函負責社區藥局鋪貨的健喬信元公司指出，近期台灣及部分海外市場需求成長高於預期，影響全球供需配置，導致「易安穩」暫時供貨不足，目前已啟動改善計畫，預計1個月內逐步恢復供應。

基層藥師協會理事長沈采穎質疑，健保才剛砍價，市場需求就突然暴增，難道諾華的賣藥策略是薄利多銷？且「易安穩」屬慢性病用藥，患者長期穩定領藥，不可能短時間大量增加。健保署應公布9至10月銷售數據，藥廠也應提出證據，否則恐損及病人權益。

食藥署表示，目前「易安穩」的供應尚可滿足臨床需求，已要求藥商妥善分配，避免供貨過度集中。

健保署則指出，因9月申報資料才陸續送達，10月資料須待下月申報，加上醫療院所可於6個月內補申報，目前尚無完整數據可供查證。

精華 FAQ

  • 缺貨的是高血壓用藥「易安穩」膜衣錠，近期基層藥局傳出一盒難求。依健保申報資料，該藥半年用量超過6113萬錠，顯示需求本就龐大。

  • 台灣諾華表示，台灣及部分海外市場需求成長高於預期，影響全球供需配置，導致暫時供貨不足；但藥師質疑，健保才剛降價就缺貨，懷疑是控貨而非真實需求暴增。

  • 食藥署表示目前供應仍可滿足臨床需求，已要求藥商妥善分配，避免供貨過度集中；健保署則說9月與10月資料尚未完整，因申報有時間落差，暫時無法查證。

健保

上一則

河口湖台女嫌犯疑抵達日本當天就買刀 入境30多小時傳命案

下一則

高屏微風無雨 放颱風假被酸「選舉假」

延伸閱讀

南加華人名醫 被訴違法出售藥物樣品

南加華人名醫 被訴違法出售藥物樣品
台健保海外就醫核退 赴陸近1.5萬件最多、洗腎連5年居首

台健保海外就醫核退 赴陸近1.5萬件最多、洗腎連5年居首
CT候檢長達168天 放射師荒成醫療瓶頸 爆插隊亂象

CT候檢長達168天 放射師荒成醫療瓶頸 爆插隊亂象
部長淪輔選大將？ 衛福部砸近億蘭嶼免費健檢 還擬設部醫

部長淪輔選大將？ 衛福部砸近億蘭嶼免費健檢 還擬設部醫

熱門新聞

中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的中國男星張凌赫，近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

2026-10-21 11:13

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷