月吃873萬錠 台高血壓藥大缺貨 藥廠稱短期需求增加 藥師質疑「控貨」

AI摘要 文章摘要整理： 高血壓藥「易安穩」傳出缺貨，藥廠稱因短期需求增加，但藥師質疑是健保降價後控貨，相關單位則表示仍在查證並要求分配供應。

高血壓用藥「易安穩」膜衣錠近期傳出缺藥，基層藥局一盒難求。藥廠台灣諾華股份有限公司21日發函向藥商敘明原因，將缺藥歸因於「短期需求增加」，引發基層藥師不滿，質疑業者於10月初健保 調降藥價後隨即控貨，卻以需求暴增為由，試圖規避行政裁罰，呼籲衛福部健保署公布實際用藥數據，釐清真正的缺藥原因。

衛福部健保署10月初調降「易安穩」健保藥價，每錠由5.5元降至4.24元(台幣，下同)，未料數日後，業者便向食藥署通報藥品短缺，改採控貨供應。

根據健保申報資料，該藥半年用量達6113萬餘錠，平均每月約873萬錠。

台灣諾華21日發函負責社區藥局鋪貨的健喬信元公司指出，近期台灣及部分海外市場需求成長高於預期，影響全球供需配置，導致「易安穩」暫時供貨不足，目前已啟動改善計畫，預計1個月內逐步恢復供應。

基層藥師協會理事長沈采穎質疑，健保才剛砍價，市場需求就突然暴增，難道諾華的賣藥策略是薄利多銷？且「易安穩」屬慢性病用藥，患者長期穩定領藥，不可能短時間大量增加。健保署應公布9至10月銷售數據，藥廠也應提出證據，否則恐損及病人權益。

食藥署表示，目前「易安穩」的供應尚可滿足臨床需求，已要求藥商妥善分配，避免供貨過度集中。

健保署則指出，因9月申報資料才陸續送達，10月資料須待下月申報，加上醫療院所可於6個月內補申報，目前尚無完整數據可供查證。