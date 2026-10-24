高屏微風無雨 放颱風假被酸「選舉假」

AI摘要 文章摘要整理： 台東因颱風路徑與風雨預報更新，清晨緊急改放假；高雄、屏東雖停班停課但天氣晴朗，遭質疑像「選舉假」，地方則強調考量安全。

颱風假爭議再起，前晚台灣本島只剩「海景第一排」的台東縣維持昨天正常上班課，但昨天清晨大轉彎，縣府依風雨預報臨時宣布停班停課。同在南部的高雄、屏東，前晚與多數縣市同步宣布昨天放颱風假，但兩地白天的天氣都不錯，引來網友「到底是颱風假還是選舉假」的論戰。

台東縣原是昨天本島唯一正常上班課的縣市，不過，昨天清晨6點不到，縣府緊急宣布停班停課。副縣長王志輝說，前晚依據氣象署資料評估，台東沒有降雨，除海岸地區外，其餘地區平均風力約3到4級，決定正常上班上課；但昨天清晨4、5點氣象資料更新，颱風路徑往西偏移、滯留時間延長，縣府與氣象團隊重新評估後，才緊急宣布停班停課。原定昨起一連三天登場的「2026池上秋收稻穗藝術節」也跟著緊急喊卡，讓不少觀眾扼腕。

高雄市府前晚宣布放假的理由是昨天陣風會達10至11級，達放假標準，外圍環流影響，平地降雨恐達120毫米，山區也有局部大雨發生的機率。但昨天市區只略有起風卻無雨，有些地區還出太陽，由於今天是農曆15傳統祭祀的「四果日」，不少傳統市場湧現採買人潮，有網友酸「這是選舉假非颱風假」、「天氣好到休這個假我有點不好意思」。

另一派網友說「陳其邁卸任前送暖」、「考慮上下班時間5到7點這時段的安全比較重要吧」。

屏東縣昨天也停班停課，但屏東出大太陽，縣內兩家百貨公司暫停營業，傳統市場也同樣擠滿買菜人潮，民眾笑稱沒有颱風的感覺。網友在縣長周春米臉書留言「風和日麗颱風假」，有家長說，不能因為選票而放假。但也有網友留言「放不放假都有人說話」。

高市府指出，沿海行政區因可能出現平均風7級以上、陣風10級以上，且風勢愈晚愈強。屏縣府則說，恆春半島昨天上午已出現強風，下午多處風勢增強，並出現風吹沙。