我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

高屏微風無雨 放颱風假被酸「選舉假」

記者尤聰光劉星君石秀華╱綜合24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

台東因颱風路徑與風雨預報更新，清晨緊急改放假；高雄、屏東雖停班停課但天氣晴朗，遭質疑像「選舉假」，地方則強調考量安全。

颱風假爭議再起，前晚台灣本島只剩「海景第一排」的台東縣維持昨天正常上班課，但昨天清晨大轉彎，縣府依風雨預報臨時宣布停班停課。同在南部的高雄、屏東，前晚與多數縣市同步宣布昨天放颱風假，但兩地白天的天氣都不錯，引來網友「到底是颱風假還是選舉假」的論戰。

台東縣原是昨天本島唯一正常上班課的縣市，不過，昨天清晨6點不到，縣府緊急宣布停班停課。副縣長王志輝說，前晚依據氣象署資料評估，台東沒有降雨，除海岸地區外，其餘地區平均風力約3到4級，決定正常上班上課；但昨天清晨4、5點氣象資料更新，颱風路徑往西偏移、滯留時間延長，縣府與氣象團隊重新評估後，才緊急宣布停班停課。原定昨起一連三天登場的「2026池上秋收稻穗藝術節」也跟著緊急喊卡，讓不少觀眾扼腕。

高雄市府前晚宣布放假的理由是昨天陣風會達10至11級，達放假標準，外圍環流影響，平地降雨恐達120毫米，山區也有局部大雨發生的機率。但昨天市區只略有起風卻無雨，有些地區還出太陽，由於今天是農曆15傳統祭祀的「四果日」，不少傳統市場湧現採買人潮，有網友酸「這是選舉假非颱風假」、「天氣好到休這個假我有點不好意思」。

另一派網友說「陳其邁卸任前送暖」、「考慮上下班時間5到7點這時段的安全比較重要吧」。

屏東縣昨天也停班停課，但屏東出大太陽，縣內兩家百貨公司暫停營業，傳統市場也同樣擠滿買菜人潮，民眾笑稱沒有颱風的感覺。網友在縣長周春米臉書留言「風和日麗颱風假」，有家長說，不能因為選票而放假。但也有網友留言「放不放假都有人說話」。

高市府指出，沿海行政區因可能出現平均風7級以上、陣風10級以上，且風勢愈晚愈強。屏縣府則說，恆春半島昨天上午已出現強風，下午多處風勢增強，並出現風吹沙。

精華 FAQ

  • 台東縣原先依氣象署資料判定無明顯降雨、風力也未達停班停課標準，因此宣布正常上班上課；但清晨氣象資料更新後，颱風路徑西偏且滯留更久，縣府重新評估才臨時改宣布停班停課。

  • 因為兩地白天多數地區天氣不錯，甚至有些地方出太陽，和外界想像的颱風風雨落差很大，於是出現「颱風假還是選舉假」的酸言酸語，也引發支持與反對兩派討論。

  • 高市府表示沿海行政區可能出現平均風7級以上、陣風10級以上，且風勢會愈晚愈強；屏縣府則指出恆春半島上午已出現強風，下午多處風勢增強並有風吹沙，因此認為有停班停課必要。

上一則

月吃873萬錠 台高血壓藥大缺貨 藥廠稱短期需求增加 藥師質疑「控貨」

下一則

全台放颱風假 金門唯一完成縣長候選人抽籤 7候選人號次揭曉

延伸閱讀

中颱薔琵暴風圈罩全台 20縣市停班課 屏東1人遭浪捲走不治

中颱薔琵暴風圈罩全台 20縣市停班課 屏東1人遭浪捲走不治
台灣「颱風假」政治學 紐時：選舉年放假的可能性增加31%

台灣「颱風假」政治學 紐時：選舉年放假的可能性增加31%
薔琵颱風侵台 基隆12級強風狂吹 圍牆、警衛亭被吹倒 4000戶停電

薔琵颱風侵台 基隆12級強風狂吹 圍牆、警衛亭被吹倒 4000戶停電

沈伯洋提颱風假與股市脫鉤 蔣萬安競辦批搞錯中央與地方權責

沈伯洋提颱風假與股市脫鉤 蔣萬安競辦批搞錯中央與地方權責

熱門新聞

中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的中國男星張凌赫，近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

2026-10-21 11:13

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷