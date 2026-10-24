中颱襲台強陣風17級 釀1死350傷 陸海空交通大亂 13縣市續停班課

薔琵颱風來襲釀死傷，台東富岡漁港23日上午出現巨浪，在堤防上濺起滔天水花，展現大自然的威力。(取材自threads)

AI摘要 文章摘要整理： 中度颱風薔琵侵台造成1死350傷、逾15.6萬戶停電與多地災損，北台灣、離島出現17級強風與10.6公尺巨浪，陸海空交通及13縣市停班課全面受影響。

中度颱風「薔琵」侵台，全台累計1死、350傷，災害案件3671件，10縣市撤離4372人，停電逾15.6萬戶。台北市大屯山測得本島最高17級強陣風，蘭嶼巨浪高達10.6公尺，桃園機場724班國際線航班取消、境內線全數停飛。今天仍有13縣市停班課，預估今晚解除陸警，明天凌晨解除海警。

中央氣象署表示，薔琵移動緩慢，昨天傍晚受地形影響向西偏折，颱風中心深夜至今天凌晨在宜蘭近海逆時針轉動後，清晨再受導引氣流牽引北上。基隆北海岸、宜蘭受颱風眼牆影響，大屯山測得17級強陣風，新北三貂角也達16級，軍方投入2萬3595人待命救援。

各地災情頻傳。台東綠島有民宅遭巨浪沖毀，環島公路布滿石塊、雜物；太麻里鄉台9線大溪至多良路段發生2起巨浪襲車事故，造成2人受傷。台東長濱及基隆碧砂漁港有海水灌入，多艘船筏沉沒。蘭嶼測站測得10.6公尺巨浪，約3層樓高，創設站9年來新高，打破2019年白鷺颱風的9公尺紀錄。

颱風帶來豪大雨，農業部對宜蘭、桃園、竹縣及新北陸續發布土石流紅黃色警戒，其中桃園復興、竹縣尖石有大規模崩塌可能。新北、桃園、宜蘭、花蓮、南投、雲林、台東、屏東、竹縣及嘉縣共疏散撤離4372人。

交通方面，桃園機場昨天陣風最高達60海里，空橋無法使用，724班國際線航班取消，境內線全數停飛。機場公司預估今天起降607架次，下午1時至4時為疏運尖峰，提醒旅客出發前確認航班並提早抵達。

高鐵今天全線正常營運，但部分路段若風速、雨量過大，將採行車速限。前天北北基桃宣布停班課，加上台鐵昨天對號列車停駛，高鐵各站3小時內湧入7.5萬人，高鐵緊急加開9班次，深夜才完成疏運。

台鐵今天中午12時前部分路線仍停駛，其餘路段恢復正常或機動行駛；高鐵已規畫收假日開行逾百班車次，並視人潮機動加開自由座列車。

今天停班課包括台北、新北的13縣市，昨天選舉號次抽籤因21縣市停班課，延至10月27日，僅金門完成抽籤。總統賴清德提醒候選人留意氣象警報，勿因選務忽視風災。