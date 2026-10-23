新竹清大校長「帶職赴美找工作」爭議 學生民調逾4成7不信任

清華大學校長高為元遭揭露續任第3天即赴美覓職，引發軒然大波。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 清大校長高為元帶職赴美求職引發爭議，學生媒體民調顯示多數受訪者質疑其誠信與領導，校務會議也因人數不足流會，學生會並強調代表自主與校務監督應改革。

清大校長高為元帶職赴美覓職爭議持續延燒，清大學生媒體「清檸」針對此案進行網路問卷調查，結果顯示，47.7％的填答者不信任現任校長的領導。此外，學校21日舉行校務會議，因人數不足流會，並傳出高為元挾行政優勢，掌握部分校務代表及學生代表，讓校務會議技術性流會；對此，清大學生會發聲明嚴正抗議此傳言，強調此說法影射學生代表只表達單一意見，與事實不符；該說法指涉學生代表受高為元指示，也是屬子虛烏有。

本報系聯合報報導，清大學生會聲明指出，當日校務會議中，學生代表在各項表決中各有判斷，投票並不一致。但無論判斷為何，每位學生代表都是依民主程序產生的成員，其於會議中的權利義務與其他代表並無差異。每一張票背後的判斷，均應受到尊重。更何況，多數學生代表的投票意向，實則有利於校監會提案通過，媒體說法與事實明顯矛盾。

學生會在校務會議中的席次僅占十分之一，學生會比誰都深知監督校務的不易，也理解提案未能推進的失望。學生會敬重每一位戮力監督，努力讓清大更好的成員。但是，事實必須澄清，學生代表的自主必須捍衛。若議事策略未能達成預期，各方可以交流尋求共識，調整後續做法，但不宜將學生代表幼體化，否定其多元性及自主判斷。

聲明稱，自高為元上任以來，舉凡停電、交通、住宿權益、南大校區搬遷規畫、中華校區及公關處理等重大議題，學生會始終保持自主判斷與監督立場。早在此次風波前，校長續任投票通過、校內尚少有公開質疑之聲時，學生會便曾發表（給校長的一封信），敦促校長於決策時應與校內各單位協力合作、妥善分配資源，兼顧教學研究與學生生活品質。這份監督，不因校長聲望消長而退讓，也不隨校內風向而轉移。

學生會強調，學生代表的每一次發言與表決，都以議案內容、學生權益及公共責任為依歸。以一句「掌握」概括學生代表的選擇，形同抹去學生會多年一路走來的努力與堅持，對此深感遺憾。

而高為元的風波發展至今，已不僅涉及一人去留。更深層的問題在於，清大的行政權缺乏有效制衡，現有監督機制也未能充分落實問責。這次爭議涉及校務治理，後續則延伸至資源分配議題，更凸顯校務會議與校務基金管理委員會作為重大決策及財務監督機制的重要性。當行政主管同時參與監督、部分代表仍由校長指派遴選，制度便難以充分保障獨立監督空間。

台北中國時報報導，清大學生媒體「清檸」近日針對校長在校外求職一事進行網路問卷調查，團隊設計中英雙語網路問卷，採自願填答的方式，調查在校生與校友的看法，截至10月17日共回收258份有效問卷。結果顯示，47.7％的填答者不信任現任校長的領導；57.6％認為事件核心在於誠信問題；43.3％認為後續應由校務會議決定。

面對爭議，校友也透過不同方式表達立場。典藏雜誌社社長簡秀枝在臉書發文，以「騎驢找馬vs從容赴義，謝宏亮慨捐羅丹《加萊義民》，指桑問槐．重塑清華精神價值」為題，轉述捐建清大宏亮美術館的校友謝宏亮對此事的看法。斥資2.2億元購得大師作品《加萊義民》的謝宏亮表示，希望透過作品傳達，大學的良知不應寄託在某位校長、教授或領導者身上，呼籲清華人不該繼續沉默，該本著良知與理性，勇敢表達意見，共同承擔責任。

學生會呼籲校方，除應開誠布公處理此次風波，也應檢討兩會的組成與代表產生方式，校務會議應依教育部函示，優先保障未兼任行政主管之教師代表參與；校務基金管理委員會的代表席次，則應朝由各單位與學生會自主推選的方向改革，讓實質監督落實於日常決策。

學生會說，該會始終抱持獨立精神，自由思想，無論過去、現在或未來，學生會將持續追問每個應該追問的問題。其聲音無須經師長認可才具有價值；其自主也不應因多元便受到否定。

據了解，這次校務會議上重大事項一是高為元的行為是否對清大構成傷害，二是是否影響清大募款，會中激烈討論近五個小時，不過當實際進入表決時已傍晚六時許，與會的教職員工陸續離席，最終因人數不足流會。校方表示，將盡速加開會議審議。

高為元續任第三天就赴美參加夏威夷大學校長遴選，校內反應兩極，高9月10日召開說明會道歉仍未平息爭議，多名重量級學者、校友連署呼籲主動請辭，更傳出校友暫停捐款。清大校監會為此提出意見調查案，送校務會議審議，若通過將針對教職員、學生、校友進行匿名問卷調查，了解此事是否損壞清大校譽、影響校務治理領導等。