我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄州小學槍擊案「英雄父親」：不停反省是否能救更多人

哈利王子岳父藏「兒少性虐照」遭查 梅根揭父女關係破裂關鍵

薔琵颱風侵台 基隆12級強風狂吹 圍牆、警衛亭被吹倒 4000戶停電

記者游明煌／基隆即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情。(記者游明煌／攝影)
基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情。(記者游明煌／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

薔琵颱風過境帶來基隆12級強風，造成圍牆倒塌、路樹招牌受損與多處停電，市府已受理336件災情，風雨則隨颱風北移逐步減弱。

薔琵颱風過境台灣，基隆市昨(23日)晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，市區忠一路人行地下道圍牆倒塌，還有街頭路樹阻道、招牌掉落、社區警衛崗被吹倒、籃球架被吹跑、寺廟棚架整個垮下等，應變中心累計受理336件災情處理案，目前市區仍有4000多戶停電。

台灣中央氣象署表示，薔琵颱風昨晚到達台灣東北方海面後開始打轉，今天凌晨1時掠過南方澳，目前來到宜蘭東南東方110公里海面上，打轉完成後，未來開始向北方移動。今早降雨會比清晨更緩和一些，下午再緩和一些，晚上到明天清晨逐步緩和下來，基隆、新北北海岸等地仍有豪雨機會。

昨天深夜11時28分，新北市三貂角有17級以上強陣風。今天颱風強度減弱，隨著颱風逐漸離開，強風區域漸漸減小。基隆今天仍有8至9級的平均風。

基隆市消防局今早表示，基隆過去24小時降雨78.5毫米，目前共受理336件案件，民生基礎設施災情140件、建物毀損101件、路樹災情50件、廣告招牌31件、環境汙染4件、及其他災情，已處理129件。目前七堵、信義、中山、安樂、中正，有3532戶停電，颱風期間最高停電戶數1萬2289戶。

一名住北寧路山海觀社區住戶說，「這次真的是風王，風好強，但雨不大，家中玻璃都差點被吹掉。」，

昨晚強風侵襲，民宅窗戶都呼呼作響，但到今天凌晨1時風力減弱，雨也變小。市區忠一路人行地下道圍牆倒塌，還有街頭路樹阻道、招牌掉落、微笑台北社區警衛崗被吹跑，還有籃球架被吹跑、寺廟棚架整個垮下等災情。

基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情。(記者游明煌／攝影)
基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情。(記者游明煌／攝影)

基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情。(記者游明煌／攝影)
基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情。(記者游明煌／攝影)

基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情。(記者游明煌／攝影)
基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情。(記者游明煌／攝影)

基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情。(記者游明煌／攝影)
基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情。(記者游明煌／攝影)

基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情。(記者游明煌／攝影)
基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情。(記者游明煌／攝影)

基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情。(記者游明煌／攝影)
基隆市昨晚風狂雨驟，基隆港邊吹起12級強風，有多處災情。(記者游明煌／攝影)

精華 FAQ

  • 基隆受12級強風影響，忠一路人行地下道圍牆倒塌，並出現路樹阻道、招牌掉落、社區警衛亭被吹倒、籃球架與寺廟棚架受損等情況。

  • 基隆市消防局表示，過去24小時共受理336件災情，包含民生基礎設施、建物毀損、路樹、廣告招牌與環境汙染等項目，目前已處理129件。

  • 氣象署指出，颱風將逐漸北移並減弱，基隆風雨會慢慢緩和，但今天仍有8至9級平均風與豪雨機會；目前仍有3532戶停電，較最高1萬2289戶已明顯下降。

上一則

台灣東部海域連2震 規模5.0、4.8地震 花蓮最大震度3級

下一則

台僑委會晚宴耗資1492萬元 遭爆變徐佳青歡送會

延伸閱讀

中颱薔琵暴風圈罩全台 20縣市停班課 屏東1人遭浪捲走不治

中颱薔琵暴風圈罩全台 20縣市停班課 屏東1人遭浪捲走不治
薔琵風雨漸強 北市傳577件災情、6人受傷

薔琵風雨漸強 北市傳577件災情、6人受傷
以賽亞颶風釀4死 3州80萬戶停電 東南各州防暴洪

以賽亞颶風釀4死 3州80萬戶停電 東南各州防暴洪
薔琵颱風襲台 桃機明取消客機353架次

薔琵颱風襲台 桃機明取消客機353架次

熱門新聞

中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的中國男星張凌赫，近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

2026-10-21 11:13

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷