只想躺平？「薔」風吹倒台中紅色郵筒掀熱議 中華郵政幽默回應

薔琵颱風來襲，台中公益路紅色郵筒倒地，綠油筒依舊挺立，意外爆紅。（網友wt124182提供）

AI摘要 文章摘要整理： 薔琵颱風挾強風吹倒台中公益路紅色郵筒，網友以「躺平」梗圖熱議，中華郵政則說明是地基鬆動所致，並幽默回應已將郵筒運回處理。

薔琵颱風來襲，台灣台中狂風大作，有網友po出一張台中公益路紅色郵筒倒地照片，並寫下「台中的風已把郵筒吹倒了」、「綠郵：欸，躺平也不揪？？」爆紅，網友梗圖紛紛出籠，最多是「只想躺平」。中華郵政幽默回應，「很抱歉，它最多只能躺平一天，未來會更努力工作！」

網友wt124182貼文表示，台中的風已把郵筒吹倒了」、「綠郵：欸，躺平也不揪？？照片上，紅色郵筒倒地，綠油筒向依舊挺立，po文一出，引起網友熱議，有的把綠油筒貼上「金門縣」，紅油筒貼上「其他縣市」梗圖，更多網友po文「只想躺平」，也有網友po出2015年蘇迪勒颱風襲台爆紅的台北市龍江路 「歪腰郵筒」。

中華郵政高EQ溫情回應回覆，謝謝大家的關心，並說明該紅色郵筒因地基鬆動，受到瞬間強風吹襲而傾倒，台中郵局已派員將郵筒運回處理。中華郵政並幽默表示：「很抱歉，它最多只能躺平一天，未來會更努力工作！」

氣象署今早已針對台中海線發布陸上強風橙色燈號特報，受強烈颱風「薔琵」外圍環流與東北季風共同影響，台中海線地區今日局部地區可能出現平均風力9級以上或陣風11級以上的強陣風，針對台中市區發布黃色燈號特報，平均風6級以上，或陣風8級以上。

蘇迪勒颱風造成台北市龍江路的歪腰郵筒意外爆紅。（聯合報系資料照）