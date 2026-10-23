我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高薪推高生活費 年收32.5萬家庭 舊金山也補助

腦齡不等於實際年齡 專家分析運動不只強身也健腦 建議每周累計150分鐘

只想躺平？「薔」風吹倒台中紅色郵筒掀熱議 中華郵政幽默回應

記者趙容萱／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
薔琵颱風來襲，台中公益路紅色郵筒倒地，綠油筒依舊挺立，意外爆紅。（網友wt124...
薔琵颱風來襲，台中公益路紅色郵筒倒地，綠油筒依舊挺立，意外爆紅。（網友wt124182提供）

AI摘要

文章摘要整理：

薔琵颱風挾強風吹倒台中公益路紅色郵筒，網友以「躺平」梗圖熱議，中華郵政則說明是地基鬆動所致，並幽默回應已將郵筒運回處理。

薔琵颱風來襲，台灣台中狂風大作，有網友po出一張台中公益路紅色郵筒倒地照片，並寫下「台中的風已把郵筒吹倒了」、「綠郵：欸，躺平也不揪？？」爆紅，網友梗圖紛紛出籠，最多是「只想躺平」。中華郵政幽默回應，「很抱歉，它最多只能躺平一天，未來會更努力工作！」

網友wt124182貼文表示，台中的風已把郵筒吹倒了」、「綠郵：欸，躺平也不揪？？照片上，紅色郵筒倒地，綠油筒向依舊挺立，po文一出，引起網友熱議，有的把綠油筒貼上「金門縣」，紅油筒貼上「其他縣市」梗圖，更多網友po文「只想躺平」，也有網友po出2015年蘇迪勒颱風襲台爆紅的台北市龍江路 「歪腰郵筒」。

中華郵政高EQ溫情回應回覆，謝謝大家的關心，並說明該紅色郵筒因地基鬆動，受到瞬間強風吹襲而傾倒，台中郵局已派員將郵筒運回處理。中華郵政並幽默表示：「很抱歉，它最多只能躺平一天，未來會更努力工作！」

氣象署今早已針對台中海線發布陸上強風橙色燈號特報，受強烈颱風「薔琵」外圍環流與東北季風共同影響，台中海線地區今日局部地區可能出現平均風力9級以上或陣風11級以上的強陣風，針對台中市區發布黃色燈號特報，平均風6級以上，或陣風8級以上。

蘇迪勒颱風造成台北市龍江路的歪腰郵筒意外爆紅。（聯合報系資料照）
蘇迪勒颱風造成台北市龍江路的歪腰郵筒意外爆紅。（聯合報系資料照）

精華 FAQ

  • 因薔琵颱風外圍環流帶來強風，台中公益路紅色郵筒在地基鬆動情況下被瞬間強風吹倒，倒地照片在網路流傳後，迅速引發大量留言與梗圖討論。

  • 不少網友以「只想躺平」為主題延伸創作，也有人把綠郵筒、紅郵筒做成對照梗圖，還有人回想2015年蘇迪勒颱風時爆紅的「歪腰郵筒」，形成話題。

  • 中華郵政表示感謝外界關心，並說明紅色郵筒是因地基鬆動、遭強風吹襲而傾倒，台中郵局已派員運回處理，還幽默表示它最多只能躺平1天，未來會更努力工作。

上一則

台女遊日遇害/上月才剛躲過落軌死劫…遭割喉無掙扎 法醫：恐遭下藥

延伸閱讀

中颱薔琵暴風圈罩全台 20縣市停班課 屏東1人遭浪捲走不治

中颱薔琵暴風圈罩全台 20縣市停班課 屏東1人遭浪捲走不治
超強颱風「薔琵」逼近 浙江全面進入迎戰狀態

超強颱風「薔琵」逼近 浙江全面進入迎戰狀態
薔琵颱風襲台 桃機明取消客機353架次

薔琵颱風襲台 桃機明取消客機353架次
颱風薔琵逼近 全台防豪雨強風 釀1死42傷20縣市停班課

颱風薔琵逼近 全台防豪雨強風 釀1死42傷20縣市停班課

熱門新聞

中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的中國男星張凌赫，近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

2026-10-21 11:13
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格