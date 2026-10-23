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新聞評論/尖端晶圓廠邋遢施工… 人跟著鋼樑墜樓 台積2奈米廠釀4死

聯合報社論
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高雄台積電F22廠新建工程20日發生工安事故，4名作業人員從事鋼構吊掛安裝作業時...
高雄台積電F22廠新建工程20日發生工安事故，4名作業人員從事鋼構吊掛安裝作業時，疑似因3樓外側鋼構連結板螺栓斷裂，導致作業人員與鋼構組件自高處墜落，經搶救4人皆不治。（圖／南科管理局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台積電高雄楠梓2奈米廠發生鋼構墜落工安事故，4名外包工人罹難，外界質疑包商偷工減料、層層轉包與政府監管失靈。

台積電高雄楠梓廠F22晶圓廠四期工程近日發生重大工安意外。4名外包商工人進行3樓高空鋼構吊掛作業時，因外側鋼構連結板螺栓斷裂，導致工人連同鋼架從高空墜落，4人全部罹難。南科管理局初步調查，事故原因可能是固定鋼梁用的螺栓因「重複使用」導致材質老化，或螺栓數量不足無法承受鋼梁與作業人員的重量而斷裂。這起意外令人難以想像：建造的是世界最先進的晶圓廠，傳統包商卻偷工減料釀出巨禍，這真是台灣兩極世界的寫照。

罹難的4名工人，是下游包商上昊機械的僱工，皆年僅30多歲，都是家中經濟支柱。他們施工時，均依規定繫掛安全繩，但安全繩繫掛在錯誤的立柱上，夾在掉落的鋼構組件上，導致安全繩失去作用而重摔落地喪命，家屬悲慟欲絕。對這起意外，台積電相當重視，已下令全台新廠區的鋼構工程全面停工，待事故原因調查及廠商改善計畫審查通過，才能申請復工。

這起意外令人扼腕，也讓人對台灣產業的「兩極化」現象感到驚愕，更對政府「重產值、輕工安」的態度感到憤怒。楠梓這座F22晶圓廠，被台積電設定為最新先進製程的重鎮，要將2奈米及1.6奈米的技術應用在12吋晶圓上，製造出內部結構最微縮精細的產品，是領先全球的技術。誰料，它的建廠工程仍然層層轉包，下游包商仍是想方設法偷工減料罔顧工人安全；如此「先進與落後」、「光鮮與陰暗」的對照，顯得多麼突兀！

近幾年，半導體及AI產業欣欣向榮，台積電及其供應鏈在全球和全台四處擴廠，造就了台灣勢不可擋的高速成長。問題是，半導體業的科技進步，並未帶動周邊及下游產業鏈生態的正向提升，偷工減料惡習未改，層層轉包的制度更輕易隔開了業主的責任。以台積電楠梓廠為例，轉包至出事的上昊，已經是第四包。表面上，工人幫台積電建廠，似乎很光鮮；實際上，他們領取的是微薄薪水，面對的是態度邋遢的包商，工作風險極高。尤其在各大廠競相擴建之際，因缺工嚴重，工安品質更易受到忽略。

根據「工作傷害受害人協會」的統計，從2019年至今，台積電相關建廠工程共發生15起重大事故，造成18名勞工死亡。這些意外，未必可直接歸責於台積電，但它仍難擺脫自己的道義責任。簡單地說，如果台積電在建廠過程中多一分用心，多付出一點關懷與監督，都能減少意外的發生，就像它能在無塵室製造出最高良率的晶片一樣。

難辭其咎的，還有政府及科學園區管理局。南科管理局在這次事故發生後，立即將上昊機械及東鋼構兩公司的現場負責人移送法辦，並稱過去兩年曾對該廠進行21次勞動檢查、一次鋼構專案檢查，開罰過兩次金額計21萬元（台幣，下同）。問題是，21次勞檢均未查出紀錄不良的上昊機械施工問題，遭質疑是虛應故事。事實上，南科園區的總就業人口已超10萬人，正在瘋狂建廠的有幾十家，但南科專職的勞檢人員只有十幾人。以如此微薄的勞檢人力，對比龐大的建廠量體，根本不足以勝任監督、揪錯或防患未然的功能。南科局長鄭秀絨第一時間聲明，死亡事故並非「趕工」造成，目的就是做風險切割，轉移輿論對政府「趕工護航」的批評，卻遮不住賴政府一味追求產值、卻輕忽工安的近利心態。

在政府全力扶植下，科技業開出了燦爛花朵；但在陰暗的一面，卻是弱勢工人在不良環境中為它們賣命的慘狀。兩極化的社會，會有人嚮往嗎？（轉載自聯合報社論）

精華 FAQ

  • 初步調查顯示，外側鋼構連結板螺栓可能因重複使用而老化，或螺栓數量不足，導致鋼梁承重失敗斷裂，工人連同鋼架一起從3樓高處墜落。

  • 4名工人雖依規定繫掛安全繩，但安全繩被掛在錯誤立柱上，且夾在掉落的鋼構組件中，失去保護作用，最終使他們重摔落地不幸死亡。

  • 文章批評建廠工程層層轉包、下游包商偷工減料，以及政府勞檢人力過少、監督不足，認為科技業高速擴張的同時，工安與勞工安全被嚴重忽視。

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