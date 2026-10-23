中颱薔琵暴風圈罩全台 20縣市停班課 屏東1人遭浪捲走不治

薔琵颱風襲台，台北市區22日晚吹起陣陣風勢和雨勢，把行人的頭髮都吹亂了。(記者曾原信／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 薔琵颱風雖減弱為中颱，但暴風圈廣大、今天風雨最劇，全台20縣市停班停課，交通與活動大幅受影響，且已釀1死42傷。

薔琵颱風減弱為中度颱風，但7級風平均暴風半徑仍達320公里，相當廣闊。中央氣象署昨針對本島發布陸上颱風警報、台灣周邊海面與巴士海峽也列入海警範圍，今天是風雨最顯著的1天。氣象署示警，沿海強風恐達12級，可把電桿給吹倒，北部、東北部山區需嚴防局部大豪雨及超大豪雨。

受颱風影響，全國20縣市停班停課，僅金門、台東縣本島部分今天維持正常上班上課，但蘭嶼、綠島兩地因交通及安全風險較高，停班停課1天。台東縣府表示，是依氣象署及縣政府專業團隊提供的風雨資料，做出的專業判斷。

原訂今天各縣市選委會舉辦的地方公職人員選舉候選人號次抽籤，20縣市也跟著延期，改至10月27日辦理，金門縣台東縣本島部分則照常舉行。台積電也同步發聲明表示，原訂明天舉行的台積電運動會取消辦理。

薔琵近逼，台北市長蔣萬安昨上午視察長安抽水站表示：「一切以市民安全為最優先考量，即刻起暫停一切競選活動。」台中市長盧秀燕也說，這次颱風最大特色是颱風很大，且風大、雨大，台中、台北市都進入防颱模式，這幾天防颱優先，競選、輔選活動暫不奉陪。

中央氣象署預報中心副主任伍婉華表示，颱風以緩慢速度接近台灣，預計暴風圈今天上午籠罩全台，馬祖有機會於今天清晨後進入陸警範圍，澎湖則需視颱風路徑擺盪而定，陸警最快明天晚間才會解除。

伍婉華指出，今天深夜到明天清晨間，颱風中心距離台灣陸地最短距離僅80公里，目前仍不排除從東北角或北海岸登陸可能，10級暴風圈極有可能觸陸，屆時宜蘭與東北角恐出現狂風驟雨。

伍婉華示警，今天沿海風力較昨天更強、且強風往內陸擴張。氣象署昨已對綠島、蘭嶼及苗栗到雲林多鄉鎮發布強風告警。西部沿海、基隆北海岸及宜蘭地區今可能出現平均風12級、陣風14級強風，甚至能吹翻鐵皮、吹倒電桿。

伍婉華提醒，今天將是風雨最顯著的1天。北部、東北部整天雨不停，中部山區、花蓮平地及南部山區可能出現大雨或局部豪雨。其中，北部山區可能出現局部大豪雨、東北部山區則有局部超大豪雨。而由於花東位處背風側，台東今天整天、花蓮入夜後可能出現高溫焚風。

薔琵才近逼，已造成1死42傷，屏東縣琉球鄉美人洞下方沙灘昨1人遭浪捲走，消防局協助海巡搜救，兩個多小時後尋獲，但已無呼吸心跳，搶救後仍不治。

由於光復節3天連假也將接力登場，疏運壓力倍增，高鐵今全線正常營運，台鐵全線對號列車停駛，非對號列車宜蘭線、北迴線及海線停駛外，其餘路線視風雨情形機動行駛。交通部長陳世凱昨前往台北車站視察雙鐵疏運時表示，台鐵宜蘭線若無法運行，將由國道客運協助疏運。

空運部分，國內線航班今全都取消，長榮中午後歐美長程線、星宇航空往返亞洲航班、華航國際線也有多條航班取消；台灣虎航、新航、國泰航空也有多航班取消或異動。金門水頭往返泉州石井航線雙向今天全日停航，往返廈門航線則視天候狀況另行公告。連江小三通南竿到琅岐、北竿到黃岐也停航。

薔琵颱風路徑圖 製表／孟嘉美