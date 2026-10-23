亞帕運／台桌球林姿妤繼女單奪金後 混雙金牌也到手

林姿妤（右）攜手蘇晉賢（左）奪下亞帕運桌球混雙XD20級金牌。(圖／運動部提供)

AI摘要 文章摘要整理： 林姿妤與蘇晉賢在亞帕運混雙金牌戰復仇香港組合，以3比1奪金，讓林姿妤本屆賽事累積2金，中華隊獎牌數也持續攀升。

上屆杭州亞帕運榮獲桌球混雙XD20級金牌的台灣選手林姿妤，本屆賽事改與蘇晉賢合作，兩人昨天在金牌戰碰頭分組賽曾不敵的香港組合林恩羽／黃翰林，最終以3比1完成甜蜜復仇，替中華代表團在名古屋亞帕運添得第三面金牌，這也是林姿妤本屆繼女單奪金後的第二面金牌，中華隊也累積拿下3金4銀5銅。

林姿妤與蘇晉賢曾在2021年及22年搭檔征戰世界盃 賽事，本屆亞帕運再度合拍，憑藉過往累積的絕佳默契與信任，展現強大爭金企圖心。儘管金牌戰遭遇嚴峻考驗，兩人透過即時溝通化解危機，最終如願登上頒獎台最高榮耀。

蘇晉賢賽後直言，經歷首戰（輸給香港組合）的緊張感後，在教練與林姿妤的持續激勵下，學會拋開雜念、放開手腳，全心相信自己的球路，才能繳出如此優異的內容，「姿妤學姐上屆表現非常出色，我一開始擔心會拖累她，但她總是鼓勵我盡情發揮。」

林姿妤則指出，相較於過往合作，蘇晉賢的球技與球路明顯成熟許多。她分享場上的應對之道，「我在比賽中對他說最多的一句話，就是要他堅定自己，相信我們設定的戰術並堅決執行下去。」林姿妤／蘇晉賢在準決賽是歷經5局大戰，才以3比2擊敗中國大陸侯春曉／連浩。

上屆亞帕運勇奪2金1銀的林姿妤，本屆賽會至今已收穫兩面金牌，她今天將與最佳搭檔田曉雯在女雙四強賽登場。展望接下來的賽事，林姿妤展現沉穩自信，說「賽前針對各路潛在對手都做了最透徹的模擬，感謝教練團與陪練員的全力協助。面對接下來的硬戰，我們就是要把所有討論好的戰術與技術完美發揮出來。」