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台電撥補未定 12月電價添變數 拋「用電大戶、賺錢產業」多負擔

記者江睿智林海／台北23日電
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10月電價暫緩調整，行政院撥補台電711億元能否到手，攸關12月電價費率審議會討...
10月電價暫緩調整，行政院撥補台電711億元能否到手，攸關12月電價費率審議會討論。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台電因燃料成本大漲與撥補未定承受沉重虧損壓力，12月電價是否調整仍待審議，未來方向傾向由高用電民生戶及外銷獲利產業多負擔。

10月電價暫緩調整，行政院撥補台電711億元（台幣，下同，約219億美元）能否到手，攸關12月電價費率審議會討論。台電昨指出，中東戰爭推升天然氣價格，估計全年民生用電吸收逾760億元，盼爭取撥補預算挹注。至於未來電價走向，台電表示，較有能力的外銷產業確實要多負擔一點，民生電價方面，高用電度數會被優先討論。

台電表示，國際燃料價格飆漲，台電配合政策導致電價未能足額反映成本，在自有資金不足下，增加舉債，截至今年底止台電借款達1.85兆元，舉債額度龐大導致利息負擔沉重，2023年利息279億元、2024年300億元、2025年279億元、今年預估為323億元，台電副總蔡志孟感嘆：「一開門（營業）就賠錢。」

台電在9月舉行的電價審議會提報，目前平均電價調幅應為12.83%，審議會決議支持優先爭取政府撥補預算，但預留伏筆，將在12月的電價審議會審議輸配電費率時一併討論電價。

台電坦言，若沒有拿到政府711億元撥補，台電今年虧損逾700億元，加上截至2025年底累虧3712億元，台電到今年底累虧將會超過4200億元。

台電財務愈來愈困難，外界關切未來電價走向。根據台電財報，至8月底，每度電價成本4.09元，但平均售價3.92元，還是多賣多虧的狀態；因今年都未調整電價，目前產業電價每度4.27元，民生電價每度則是2.89元。

蔡志孟說，俄烏戰爭後，台電對電價調整都須優先照顧民生，民生用戶數那麼多，調民生電價「須多方考量」，因此民生電價虧損，年年都在補貼，導致民生電價跟發電成本「差異很大」；他表示，在民生電價方面，高用電度數會被優先討論到。

至於產業電價，蔡志孟表示，目前部分傳統產業仍艱困，外銷產業產值不斷成長，且用電量又大，主要的電力資源又是這些用電大用戶去使用，因此一定會被討論，但必須細緻規畫產業用電情況，不景氣少漲或凍漲。

蔡志孟說，賺錢產業主要都是外銷，用國內能源去外銷，賺錢是好事，相對要多付出，因此台電也會多加考量。未來若非得要走到調整電價這一步，民生和產業電價還是會在這個大原則底下討論。

精華 FAQ

  • 台電認為撥補能否到位，將直接影響財務缺口與虧損幅度；若補助未到，台電今年虧損可能逾700億元，電價審議委員也會在12月一併討論調整方案。

  • 截至8月底，台電每度成本4.09元、平均售價3.92元，呈現賣越多虧越多；再加上借款已達1.85兆元，利息負擔沉重，使財務壓力持續惡化。

  • 台電表示，民生電價會優先考量高用電度數用戶；產業電價則會針對外銷、賺錢且用電量大的產業多負擔，不景氣或艱困產業則傾向少漲或凍漲。

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