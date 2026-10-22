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「衝突演出」？作家許榮哲演講 女大生猛滑手機被踹爆課桌

台灣新聞組／台中22日電
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作家許榮哲。（本報資料照片）
作家許榮哲。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

作家許榮哲到亞洲大學演講時，因與滑手機的女大生互動失控踹爆課桌，引發學生受驚與校方調查，事後他已公開道歉並承諾負責。

號稱台灣70後最會說故事的知名許榮哲19日受邀到亞洲大學「永續發展」通識課程演講，遭網友爆料，許榮哲請一名叫了數次仍沒有回應、仍低頭滑手機的女大生上台，並踹爆女學生旁的課桌，受害女學生事後崩潰求助反霸凌專線，回家後還出現哭泣、手抖睡不著等症狀。許昨回應，對於踢爆課桌任何批評都接受，並指是與女大生「衝突演出」；校方表示已通報校安，目前全案已進入調查程序。

網友爆料，這名女學生被刁難是因為聽了許的演講後，不是很喜歡許的風格，所以在使用手機，課堂中對其發表內容不感興趣在使用手機的也不在少數，可能女學生嬌小易被驚嚇、威嚇，許因此「衝突演出」。

許榮哲昨天在臉書回應表示，因新書主題是「犯錯可以領獎賞」，因此順勢講這個主題，他第二題指定這名女學生回答，但女學生沒回應他，又叫了幾聲之後，他連二次倒數十聲，仍舊沒回應，於是他又在女學生面前倒數十聲仍沒回應，最後叫女學生上台。

許榮哲說明，他問女學生做什麼？女學生答在剪片，他順著上課的主題「犯錯與選擇」，第一個選擇是30歲的他會做的，隨後故意大喝一聲，用力踢眼前的桌子，桌面當場脫離桌子；第二個選擇是現在50歲的他會選擇「犯錯領獎賞」，所以請在場學生幫個忙，可以給這名女學生什麼獎賞？但學生們沒反應，於是他說，「看來你很會剪片的樣子，你來幫我剪片，我會付費」。

許榮哲表示，當天下課後，在邀課老師和學校學務處的陪同下，他向女學生道歉，女學生說她受到驚嚇，他承諾會負擔醫藥費，並再次跟受到驚嚇的女學生及在場的學生說抱歉。

校方表示，許榮哲為單一課程受邀的校外人士，並非該校專任或兼任教師，校方並不認同以不當言語或行為對待學生，任何課堂互動都應以尊重學生人格、維護性別平等及學習安全為基本原則。

校方指出，事件發生後已提校安通報，並與學生及家長當面溝通，目前已進入相關處理程序，校方會持續關懷當事學生，並妥善處理後續事宜，保障學生權益。

許姓作家在臉書說明他踹爆女大學生旁課桌始末，再受到網友熱議。（取材自臉書）
許姓作家在臉書說明他踹爆女大學生旁課桌始末，再受到網友熱議。（取材自臉書）

精華 FAQ

  • 他在通識課上點名一名低頭滑手機的女大生上台，過程中突然大喝並踹向桌子，導致課桌桌面脫離，事件隨即引發爭議與校方關切。

  • 根據內文，女學生事後向反霸凌專線求助，回家後還出現哭泣、手抖、睡不著等狀況，顯示她可能受到明顯驚嚇與心理壓力。

  • 校方已完成校安通報，並與學生及家長溝通，案件進入調查程序；許榮哲則表示已在下課後道歉，並承諾負擔醫藥費與向受驚學生致歉。

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