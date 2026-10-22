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無法無天…賴清德視導飛訓部 少校竟在營區性侵女兵

台灣新聞組／台北22日電
賴清德總統於2026年10月11日偕同非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世，前往...
賴清德總統於2026年10月11日偕同非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世，前往位於台南市歸仁區的陸軍航空飛行訓練指揮部參訪。（圖／總統府提供）

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德視導歸仁飛訓部期間，傳出少校軍官與女兵在營區發生不當行為並遭提告性侵；軍方已依調查結果記2大過汰除，並將性侵部分移送法辦。

陸軍航特部歸仁基地傳出在雙十國慶隔天，賴清德總統陪同外賓參訪時，發生少校軍官與女兵在寢室發生不當行為，遭女方提告性侵。軍方表示，已經這名少校記兩大過汰除，涉嫌性侵部分，則已移送法辦。

本報系聯合報報導，媒體爆料，10月11日賴清德陪同史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世一行參訪歸仁陸軍飛行訓練指揮部，不過傳出一名已婚軍官當天卻在旁邊寢室發生不當行為，遭女方提告脅迫、性侵。事發後，陸軍已將這名少校記兩大過汰除，於11月1日生效。

陸軍航特部表示，飛訓部一名已婚軍官與同袍於營內發生不當行為，經單位展開行政及法紀調查後，即秉持毋枉毋縱原則，依調查結果追究責任，經人評會決議核予大過二次，並辦理汰除。

航特部強調，對於官兵違反法紀、逾越應有分際的行為，部隊絕不護短，依事證及相關規定妥適處置，同時要求官兵引以為戒，確實恪守軍法紀要求，端正個人行為。

軍方官員表示，事發在11日外賓已經結束參訪行程後，不過該名軍官在營區內發生不當行為，經調查屬實，因此予以記過汰除。至於性侵部分，已經移送法辦。

位於台南歸仁營區的陸軍航特飛訓部負責陸、海、空軍直升機飛行官及航保人員的教育訓練任務；2019年台灣贈送史國UH-1H直升機，並曾協助訓練11位史國飛行官及保修幹部。

另據台北中國時報報導，陸軍驚爆性侵醜聞，消息傳出後各界震驚，痛批「三軍統帥來視察，軍官卻在旁『搞事』」；軍方表示，事發時總統及貴賓已經離去，軍方的說法讓軍中弟兄們頗不以為然，認為就算案發時總統已經視導結束，但是「三軍統帥才前腳離開，官兵後腳就『搞事』」，也太無法無天。

精華 FAQ

  • 事件主角是一名陸軍航特部飛訓部的已婚少校軍官與一名女兵，外界指稱兩人在營區內發生不當行為，女方並進一步提告脅迫與性侵，案件已引發軍方與社會關注。

  • 軍方經行政及法紀調查後，依人評會決議對該名少校核予2次大過，並辦理汰除，且於11月1日生效；軍方表示處置依事證與規定辦理，未予包庇。

  • 因為事發時間接近賴清德總統陪同外賓參訪歸仁營區的行程，外界認為三軍統帥前腳剛離開，官兵後腳就發生疑似性侵事件，顯示軍紀鬆弛，因此遭到強烈批評。

賴清德 性侵

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