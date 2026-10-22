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性侵女同學 「狼醫」仍續在軍中執業？國防部：已暫停職務

記者程嘉文／台北22日電
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國防醫學院去年8月升格更名國防醫學大學。(本報資料照片)
國防醫學院去年8月升格更名國防醫學大學。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

國防醫學院前軍醫遭指控在校期間性侵女同學，校方雖認定成立，卻因畢業後僅記2大過未汰除；國防部現已宣布暫停其職務。

國軍訂有兩性營規，嚴格限制官兵逾越界線，不乏因為性騷擾，就軍旅生涯提前告終的例子。然而近日傳出，一位林姓軍醫就讀國防醫學院（現已改制大學）期間，性侵同系女同學，校方性平調查判定性侵成立時，當事人已經畢業，結果只被校方「追記」兩大過，軍職不受影響。直到消息曝光，國防部才宣布，暫停該醫師職務。

事件主角A女表示，民國105年她在國防醫學院就讀期間，曾遭林姓同學性侵，其後與對方交往半年，分手之後男方想要復合，再度強迫她在校園內發生性關係。事後女生到心輔室尋求協助，但因害怕而要求暫停召開性平會，其後校方亦未對兩人採取分班上課等作為。110年，她在畢業前再度提出要開性平會，這次校方表示因當初未驗傷，所以沒辦法開。直到113年，她發現兩人將被調到同一醫院，情緒幾乎崩潰，校方此次才接受她要求舉行性平調查。

去年1月8日，國防醫學院性平會完成調查，認定本案性侵成立。刑事部分已由士林地檢署起訴，正在士林地院審理。然而軍方對林醫師的處置，僅有由學校記大過兩次，以及需接受性平教育。軍方並對A小姐表示，要判刑定讞才能追加懲處。

A小姐表示，先前國防醫學院曾發生過研究生涉及性騷擾事件，一旦學校性平會判定性騷擾成立，就被兩大過懲處，但一被起訴就追加成三大過、開除學籍。她因此不滿，認為自己遭遇的是更嚴重的性侵害，當事人卻可繼續留在軍中執業，非常不合理。

國防部回覆，「本案前經校園性平會調查，於114年1月8日完成調查報告，認定校園性別事件行為成立，並依校規予以懲罰。現考量全案已進入司法程序，三軍總醫院已暫停該醫師職務，全力配合後續司法調查。」

至於當事林醫師是何時被停職？是否如女方所云，先前不受影響，直到事件曝光軍方才對他採取行動？以及暫停職務的效期為何？如果司法判決無罪，是一審就可復職，或定讞後才能復職？對於相關提問，國防部到記者截稿為止，均未予回答。

軍中人士透露，如果當事人仍然在校就被判定性侵，或事件發生於當事人已經畢業任官，結果都必然會被逐出軍中（學校或部隊），但因事件發生於在校期間，判定性侵成立時已經畢業，結果造成漏網之魚；反之若是被部隊記兩大過，立刻就會汰除。對於類案的當事人而言，確實造成不公平。

精華 FAQ

  • 爭議在於林姓軍醫被校方認定性侵成立後，因事件發生與處分時點跨越畢業，軍方僅記2大過、未立即停職或汰除，外界質疑處置過輕且不公平。

  • A女在105年遭性侵後曾求助心輔室，但因害怕而暫停性平會；110年再提案時校方稱未驗傷無法開會，直到113年因將同調醫院才重新啟動調查。

  • 國防部表示，校園性平會已認定事件成立，案件也進入司法程序，因此三軍總醫院已暫停該醫師職務，並會全力配合後續司法調查。

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