台內政部長下令全員防災士訓練 引發基層反彈

內政部力推防災士訓練，在15小時基本課程中，包括ＣＰＲ（心肺復甦術）、ＡＥＤ（自動體外心臟去顫器）等急救技能，專家認為，受訓後，應有相應的救災編組，不能只是單純受訓。圖為心肺復甦術操作。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 內政部擴大防災士培訓並要求全體員工參訓，引發基層因業務繁重而反彈，劉世芳則回應將分梯次推動並親自受訓。

為擴大全民防救災量能，內政部 長劉世芳要求內政部及所屬機關人員接受防災士訓練，卻引發基層反彈，公務員抱怨平時業務繁重，為何還要花時間參訓。劉世芳昨表示，自己尚未受訓，12月會參加；內政部本部已有26%完訓，其餘分梯次進行，沒特別強制何時完成，對不同聲音，「要去疏導」。

內政部宣布擴大防災士培訓，劉世芳日前表示，今年防災士培訓以20萬人為階段性目標，明年將朝40萬人大關邁進，內政部以身作則，包含所屬機關在內，「每一位內政部員工都會接受防災士訓練」。

內政部公務員坦言，平時工作沉重，又被強迫花時間參與防災士訓練；另有基層公務員表示，尚未收到參訓要求。

國民黨立委王鴻薇昨在立院內政委員會質詢劉世芳，是否接受過防災士訓練？確實有一些聲音，認為業務已經很繁重，如果劉世芳願意身先士卒，包括內政部次長、主任秘書都完成防災士訓練，再要求其他同仁參加，會比較沒有問題。

劉世芳表示，內政部防災士訓練分成3個到4個梯次，並未訂出完成期限，目前辦過第一梯次防災士訓練，26%成員完成受訓，自己屬於74%那一類，將參加12月那個梯次訓練。至於全國防災士訓練成果，包括軍、民及一般團體，累積19萬1000人受訓。

被問及「有不同聲音時如何處理？」，劉世芳說，「要去疏導」，考量公務人員業務繁忙，可比照村里長培訓方式，將15小時課程調整為4個半天等方式，內容涵蓋災害圖上訓練實作及CPR、AED等基礎急救訓練，讓同仁彈性安排參訓時間，兼顧公務運作與防災訓練；如因不可抗力因素無法參訓，無須勉強。

劉世芳要求內政部及所屬機關每位員工都需接受防災士訓練，並定下明年全國防災士突破40萬人目標；審計部今年7月在決算報告指出，政府辦理包含防災士在內的民力動員準備，尚待各部會檢討編管民力運用需求，目前連編管民力運用優先順序、徵用民力之法制規範均尚待研定。