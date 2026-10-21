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陳幸妤爆紅托特包出自她之手 Julia Gash訪台推大學校園紀念品

記者許維寧／台北即時報導
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Julia Gash本周受邀來台，除了推出全新Taiwan手繪地圖款包包，也特地...
Julia Gash本周受邀來台，除了推出全新Taiwan手繪地圖款包包，也特地親自走訪陽明交大校園與師生相見歡。(陽明交大提供)

AI摘要

文章摘要整理：

陳幸妤使用的加州大學爾灣分校托特包意外爆紅後，設計師Julia Gash受邀訪台，並與陽明交大合作，預計於2027校慶推出校園專屬紀念商品。

前總統陳水扁女兒陳幸妤日前使用一款美國加州大學爾灣分校托特包，意外在台灣掀起話題，也讓設計師Julia Gash在台聲名大噪。陽明交大宣布，將與Julia Gash合作推出一系列校園專屬紀念商品，預計於明年校慶正式亮相。

Julia Gash以色彩鮮明的手繪線條，搭配獨特的地景插畫風格聞名，並與全球百所大專院校合作，作品遍布世界各地。她為美國加州大學爾灣分校設計的黃色托特包，日前因陳幸妤日常出門使用，一度成為熱門話題。

陽明交大表示，Julia Gash本周受邀來台，除了推出全新Taiwan手繪地圖款包，也特地親自走訪陽明交大校園與師生相見歡，並贈送她親手繪製的限量台灣與台北手繪包，為聯名合作實際勘景取材。也是她此次台灣行中，唯一安排造訪的大學。

陽明交大說明，此次合作預計將在明年2027校慶，推出包含托特包在內的多款紀念商品。這將是Julia Gash第一次與台灣的大專校院合作設計專屬紀念品。

Julia Gash表示，她想做的是從藝術的角度，替這所大學說一個故事。她指出，期望替陽明交大完成的作品，除了帶來歡樂之外，也能勾起師生在這座校園生活的記憶。

陽明交大主任秘書蔡金吾表示，世界各知名大學在Julia Gsah筆下顯得活潑生動，她將校園代表性的地標、人文等特過鮮明的插畫，重新訴說校園故事。本次合作，希望透過國際藝術家的眼光重新發掘師生習以為常的校園，將陽明交大的特色與精神，化為兼具藝術與日常的紀念品，讓師生有耳目一新的感覺。

陽明交大預計在明年二月配合合校紀念，釋出首款Julia Gsah為學校創作的藝術作品。

插畫家Julia Gash（右）試畫陽明交大校景，並贈與主任秘書蔡金吾。(陽明交...
插畫家Julia Gash（右）試畫陽明交大校景，並贈與主任秘書蔡金吾。(陽明交大提供)

精華 FAQ

  • 這款爆紅托特包出自設計師Julia Gash之手，她以鮮明手繪線條與地景插畫風格聞名，並曾與全球多所大專院校合作，作品遍布世界各地。

  • 她受邀來台後，除了推出全新Taiwan手繪地圖款包，也親自走訪陽明交大校園與師生交流，並為聯名合作實際勘景取材，成為此次唯一造訪的大學。

  • 陽明交大預計在明年2027校慶推出首波聯名紀念商品，品項將包含托特包等多款設計，並且也預告明年2月會先釋出首款藝術作品。

加州大學 陳水扁

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