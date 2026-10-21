陳幸妤爆紅托特包出自她之手 Julia Gash訪台推大學校園紀念品

Julia Gash本周受邀來台，除了推出全新Taiwan手繪地圖款包包，也特地親自走訪陽明交大校園與師生相見歡。(陽明交大提供)

AI摘要 文章摘要整理： 陳幸妤使用的加州大學爾灣分校托特包意外爆紅後，設計師Julia Gash受邀訪台，並與陽明交大合作，預計於2027校慶推出校園專屬紀念商品。

前總統陳水扁 女兒陳幸妤日前使用一款美國加州大學 爾灣分校托特包，意外在台灣掀起話題，也讓設計師Julia Gash在台聲名大噪。陽明交大宣布，將與Julia Gash合作推出一系列校園專屬紀念商品，預計於明年校慶正式亮相。

Julia Gash以色彩鮮明的手繪線條，搭配獨特的地景插畫風格聞名，並與全球百所大專院校合作，作品遍布世界各地。她為美國加州大學爾灣分校設計的黃色托特包，日前因陳幸妤日常出門使用，一度成為熱門話題。

陽明交大表示，Julia Gash本周受邀來台，除了推出全新Taiwan手繪地圖款包，也特地親自走訪陽明交大校園與師生相見歡，並贈送她親手繪製的限量台灣與台北手繪包，為聯名合作實際勘景取材。也是她此次台灣行中，唯一安排造訪的大學。

陽明交大說明，此次合作預計將在明年2027校慶，推出包含托特包在內的多款紀念商品。這將是Julia Gash第一次與台灣的大專校院合作設計專屬紀念品。

Julia Gash表示，她想做的是從藝術的角度，替這所大學說一個故事。她指出，期望替陽明交大完成的作品，除了帶來歡樂之外，也能勾起師生在這座校園生活的記憶。

陽明交大主任秘書蔡金吾表示，世界各知名大學在Julia Gsah筆下顯得活潑生動，她將校園代表性的地標、人文等特過鮮明的插畫，重新訴說校園故事。本次合作，希望透過國際藝術家的眼光重新發掘師生習以為常的校園，將陽明交大的特色與精神，化為兼具藝術與日常的紀念品，讓師生有耳目一新的感覺。

陽明交大預計在明年二月配合合校紀念，釋出首款Julia Gsah為學校創作的藝術作品。

插畫家Julia Gash（右）試畫陽明交大校景，並贈與主任秘書蔡金吾。(陽明交大提供)