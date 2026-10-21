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宜蘭「拉阿伯宮」賣掉了 傳10億元交易、記憶體大廠接手

記者游智文／宜蘭21日電
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宜蘭阿拉伯宮。(圖╱業者提供)
宜蘭阿拉伯宮。(圖╱業者提供)

AI摘要

文章摘要整理：

宜蘭頭城知名地標阿拉伯宮傳以約10億元售出，買家為創見資訊創辦人束崇萬家族相關公司，這筆交易也讓多年求售的豪宅級建築終於找到新主。

求售多年的宜蘭縣頭城知名地標「阿拉伯宮」，近期傳出已成功售出，買家為記憶體大廠創見束家，總價約10億元(台幣，下同)。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，阿拉伯宮又稱宜蘭白宮，最早曾傳出開價33億求售，如今傳出以10億元成交，對買家相當划算，尤其是近年宜蘭旅遊盛行，該建築群可利用方式相當多元。

阿拉伯宮位於頭城鎮外澳海灘，就在濱海公路旁，土地約2400坪，建物1375坪。

此一建築群是由宜蘭聞人林昭文投資興建，林昭文年輕時曾遠赴沙烏地阿拉伯創業開設餐廳，努力打拚，加上頭腦靈活，事業快速拓展，餐廳規模最多高達40間店，有「台灣阿拉伯王」之稱。

他後來衣錦還鄉回到宜蘭，開設宜蘭第一家百貨公司「友愛百貨」，也在頭城外澳海邊買下一大塊地，興建一棟阿拉伯宮庭式建築，作為私人招待所，也就是外界所稱的「阿拉伯宮」。

此一建築外圍為一長排白色高牆，牆內除了有五棟伊斯蘭白色圓頂建築，還有一棟仿杭州園林建築。屋內有超大落地窗、超大宴會廳，並至少有20個以上房間。

由於造型極具特色，且館藏豐富，吸引李登輝、李遠哲、王永慶等都曾造訪，林昭文過世後改為招待所及博物館使用，取名為「榮梓博物館」。

2018年傳出開價33億元求售，2024年委託商仲，以18億求售，但一直沒有成交。

最新謄本資料顯示，該土地已經過戶，買家為「萬情投資股份有限公司」，負責人為創見資訊創辦人束崇萬之家族成員，不過實價資料尚未揭露。

宜蘭阿拉伯宮。(圖╱業者提供)
宜蘭阿拉伯宮。(圖╱業者提供)

精華 FAQ

  • 阿拉伯宮近期傳出已成功售出，最新謄本顯示土地已過戶，買家為萬情投資股份有限公司，外界普遍認為與創見束家相關，實價資料則尚未正式揭露。

  • 市場傳聞成交金額約10億元，和2018年曾開價33億元、2024年委託商仲以18億元求售相比，價格明顯下修，對買方而言被認為相當划算。

  • 阿拉伯宮位於頭城外澳海灘旁，土地約2400坪、建物1375坪，外觀獨特且鄰近觀光熱區，過去曾作招待所與博物館，未來可運用方式相當多元。

沙烏地阿拉伯 白宮

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