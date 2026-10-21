議處校長高為元 清大校務會議激辯5小時…流會

清華大學校長高為元之前被爆帶職赴美覓職，引發熱議。(記者潘俊宏／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 清大校長高為元赴美參與遴選引發爭議，校務會議歷經近5小時討論後因出席不足流會，校方將加開會議續審相關議案。

清大校長高為元帶職赴美覓職爭議持續延燒，學校昨舉行校務會議。據了解，昨會議上重大事項一是高的行為是否對清大構成傷害，二是是否影響清大募款，會中激烈討論近五個小時，不過當實際進入表決時已傍晚6時許，與會的教職員工陸續離席，最終因人數不足流會。校方表示，將盡速加開會議審議。

高為元續任第三天就赴美參加夏威夷大學校長遴選，校內反應兩極，高9月10日召開說明會道歉仍未平息爭議，多名重量級學者、校友連署呼籲主動請辭，更傳出校友暫停捐款。清大校監會為此提出意見調查案，送校務會議審議，若通過將針對教職員、學生、校友進行匿名問卷調查，了解此事是否損壞清大校譽、影響校務治理領導等。

清大昨下午2時舉行校務會議，直到昨晚近7時才結束。據了解，校監會提出意見調查案，包含是否該進行意見調查、實際調查的內容等，引發多方討論，會中有代表提議，該案屬於重大議案，須有三分之二出席人數才能進行表決通過。

會議進行近五個小時，會議中途陸續有代表離席，最後表決前清點人數，因人數不足流會。

清大聲明指出，校務會議代表都充分發言，有代表提出清點人數，因現場人數不足，休息後再次清點人數仍不足，最後主席宣布散會。校方強調，尊重民主討論結果，將依議事規則，盡速加開校務會議接續審議，待議案討論完成並決議後，將另行公告會議紀錄。

不過高教工會研究員陳柏謙認為，昨校務會議的提案並非要討論高為元是否要去職，反倒比較像是是否對高為元做滿意度調查，如果只是要做民調，不懂為何要列為重大議案。尤其列入重大議案後，受限於三分之二門檻，「這個門檻太高了。」

陳柏謙指出，清大其實應好好討論，甚至可以討論台灣高教的環境、薪資，尤其清大又是台灣非常重要的大專校院，應該把握機會。