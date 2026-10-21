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文組出路頂峰…Nvidia在台招「政府事務總監」 年薪上看千萬

台灣新聞組╱台北21日電
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Nvidia近日首度在台北招募「政府事務總監」，要求應徵者有15年以上政商溝通資...
Nvidia近日首度在台北招募「政府事務總監」，要求應徵者有15年以上政商溝通資歷，年薪上看千萬台幣。(記者張文玠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

Nvidia在台招募政府事務總監，顯示科技大廠對政策與政經人才需求升高，外界估算其年薪總額可達千萬，甚至挑戰1500萬元。

人工智慧（AI）晶片龍頭Nvidia輝達(另稱英偉達)近日首度在台北招募「政府事務總監」，要求應徵者具政治學、公共政策或國際關係背景，並有15年以上政府事務經驗及5年以上團隊管理資歷。業界估計，這類高階職位若加計股票分紅，在台年薪總額可能上看千萬台幣，凸顯科技業對政經與政策人才的需求升高。

根據輝達官方招募資訊，該職位隸屬法務部門，將直接向全球政策主管報告，負責推動公司在台政府關係策略，與政府部會、智庫、產學研機構及產業夥伴建立網絡，並追蹤AI法規與政策變化，分析對公司營運的影響。應徵者須熟悉台灣法規審議流程及政經環境，具科技政策、半導體或數位經濟知識，並精通中英文。

半導體業界人士指出，以輝達美國總部同級職位作參考，底薪約30萬至46萬美元，另有股票分紅，年度總薪酬可能達65萬至100萬美元以上，約新台幣2080萬至3200萬元。若依台灣市場水準調整，業界推估底薪約450萬(台幣，下同)至650萬元，加計股票及獎金後，年薪總額可能達800萬至1200萬元，若獲美規股票方案，甚至可能挑戰1500萬元。不過，這些數字屬市場估算，並非輝達公布的實際待遇。

輝達已規畫在台北北投士林科技園區T17、T18基地興建新總部，隨在台布局擴大，與政府部門的行政流程及政策協調日益頻繁。設置在地窗口有助掌握政策動向、加快溝通。台積電過去也曾延攬政治經濟及國際關係人才，研判地緣政治對供應鏈的衝擊，顯示半導體業競爭早已不只比拚技術。

這項職缺也引發文組出路討論。升學平台「大學問」執行長魏佳卉表示，國際科技企業一直需要文商人才，台灣過去偏重製造業，才讓社會容易把科技業職涯等同於工程師；政府關係、政策分析及商務拓展同樣需要專業與實務經驗，文組人才也能承擔企業成長的重要任務。

高三理組學生蘇同學認為，理工科系畢業後較有機會取得高起薪，而輝達這類文組職位門檻極高，未必改變選系考量；企管系大一學生賴同學則認為，科技大廠向文組招手，讓他更有動力提升能力，也相信文組同樣能在職場闖出成績。

Nvidia近日首度在台北招募「政府事務總監」，引發關注，圖為執行長黃仁勳(左)...
Nvidia近日首度在台北招募「政府事務總監」，引發關注，圖為執行長黃仁勳(左)5月時宣布擴大在台投資，市長蔣萬安到場致贈北市金鑰。(本報資料照片)

精華 FAQ

  • 此職缺隸屬法務部門，需向全球政策主管報告，負責推動台灣政府關係策略，並與部會、智庫、產學研與產業夥伴建立網絡，同時追蹤AI法規與政策變化。

  • 業界以美國總部同級職位推估，底薪加股票分紅後年薪可達65萬至100萬美元以上；若換算台灣市場，底薪約450萬至650萬元，總薪酬可能落在800萬至1200萬元。

  • 新聞顯示科技大廠不只需要工程師，也重視政府關係、政策分析與商務拓展等能力，文組人才若具備專業背景與實務經驗，同樣能在科技業扮演關鍵角色。

輝達 NVIDIA

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