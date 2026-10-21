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撐不住了？境內線客少、票價低還凍漲26年 華信喊管制敬老票

記者胡瑞玲╱台北21日電
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華信航空20日表示，機票應因應市場機制，採「彈性票價」並針對敬老票實施總量管制。...
華信航空20日表示，機票應因應市場機制，採「彈性票價」並針對敬老票實施總量管制。(記者余承翰／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

華信航空因境內線票價26年未檢討、成本攀升與獲利承壓，呼籲機票彈性定價、貨運脫鉤並管制敬老票名額；交通部則表示相關運價政策仍在檢討中。

台灣境內線機票票價制度已26年未檢討，隨著近年油價飆漲、人力成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重。華信航空昨呼籲，貨價與客運價格脫鉤，機票也應因應市場機制，採「彈性票價」，並針對敬老票實施總量管制。

對此，交通部航政司長韓振華表示，交通運價平穩措施目前仍持續延長中，將滾動檢討，若有所變動，會提前一個月公告；至於境內線運價調整申請部分，目前都還在檢討。

根據民航局統計，去年台灣境內航線平均載客率為83.4%，旅客總計528萬人次，其中以立榮航空310萬人次最多，其次是華信航空210萬人次、德安航空8萬人次。

華信航空董事長陳大鈞昨表示，今年初已向民航局提出票價調漲的申請，理解政府需照顧民眾，但理性上仍認為境內線機票應調整，因應市場機制採「彈性票價」滾動式檢討。

華信航空總經理莊明哲也指出，航空業虧損很多，除了票價也應調漲貨運價格，且貨價與客運價應脫鉤，以及老人半價優惠制度應總量管制。

莊明哲說，客運價影響貨運價，目前華信貨價僅占整體境內線收入的1.5%，全年約6000萬元(台幣，下同)。因境內線票價低廉，導致運價1公斤僅10多元。以台北至金門距離為例，若境內線貨價是18元，國際線可達100元，因此除希望貨價與票價能脫鉤，另貨運價格也應至少調整至國際線的一半，盼全年貨運收入能達1.2億元。貨價調漲部分，今年初已與票價調漲申請一併提報給民航局。

敬老票部分，莊明哲說，隨著台灣邁入超高齡化，使用情況會愈來愈多，建議可效仿日本做法，每航班提供零星敬老優惠座位，若賣完其餘長者搭乘須以原價支付，由於這還牽涉到老人福利法，目前還在構想階段，但認為有調整空間。

莊明哲舉例，以金門航線來說，台北至金門再到廈門旅遊的乘客多為長者，透過半價優惠來回票價約6000元，但直航票價約1.2萬至1.8萬元，差價很大，若敬老票能總量管制，預估能減少5%支出。

精華 FAQ

  • 華信認為境內線票價已26年未調整，近年又面臨油價、人力、新機引進與維修等成本上升，營運壓力加重，因此希望票價能依市場機制滾動檢討。

  • 華信建議參考日本做法，採每航班提供一定數量的敬老優惠座位，售完後其餘長者須以原價搭乘，藉此減少優惠濫用與營運成本壓力。

  • 交通部表示運價平穩措施仍會延長並持續滾動檢討，若有變動會提前1個月公告；至於境內線票價調整申請，目前仍在檢討階段，尚未定案。

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