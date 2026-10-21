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亞帕運桌球／台林姿妤、田曉雯內戰 女單連兩屆金包銀

記者曾思儒／綜合報導
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林姿妤（左）和田曉雯連兩屆亞帕運完成「金包銀」壯舉。（圖／運動部提供）
林姿妤（左）和田曉雯連兩屆亞帕運完成「金包銀」壯舉。（圖／運動部提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣亞帕運桌球隊在女單C10級再演內戰，林姿妤擊敗田曉雯完成連霸，帶動全隊單日收下1金4銀1銅，延續中華代表團奪牌氣勢。

杭州亞帕運就在桌球女單C10級「金包銀」的台灣好手林姿妤和田曉雯，昨天名古屋亞帕運金牌戰再度碰頭，最終林姿妤以直落3完成連霸，為中華代表團帶回本屆第二面金牌；田曉雯連兩屆登上頒獎台，加上19歲新星陳柏諺、「4朝元老」程銘志和林駿梃也都獲銀牌，黎懿亞獲得銅牌，桌球隊單日就進帳1金4銀1銅成「獎牌庫」。

上屆中華代表團收穫4金4銀12銅成績，桌球隊就包辦3金3銀4銅，今年也延續優良傳統，昨天共5組選手挺進金牌戰，其中林姿妤和田曉雯連兩屆金牌戰上演「內戰」，一同登上頒獎台後兩人還要攜手再戰女雙，展現巴黎帕運銀牌實力。

杭州打下男單C11級金牌的陳柏諺，名古屋再挺進金牌戰，最終戰和巴黎帕運金牌戰對決的南韓金基泰再度碰頭，陳柏諺在4局激戰中敗陣，差一步完成衛冕。

回顧金牌戰的內容，陳柏諺認為自己在落點與線路的掌握上仍有精進空間，反手與中間位的處理需要再修正，「這次跟他交手，覺得自己應該要更積極用全台正手去對付他才對。」下周將過20歲生日的陳柏諺還有男雙和混雙賽程，他正向樂觀說，接下來雙打「開心打」，好好享受場上樂趣。

過去3屆亞帕運打下1銀4銅的程銘志，今年打進男單C4到5級最終戰，可惜和21歲的中國對手彭政陽激戰4局吞敗；林駿梃在男單C10級金牌戰面對地主日本好手舟山真弘，兩局打到「丟士」都沒能把握，雖「銀恨」仍創個人最佳成績。

昨天田徑場也傳出佳音，5屆亞帕運「全勤」的田徑好手劉雅婷，在女子F12級奪下銅牌，讓中華代表團目前累積2金4銀2銅，在獎牌榜排名第13。

精華 FAQ

  • 金牌戰由林姿妤與田曉雯上演台灣內戰，林姿妤以直落3擊敗田曉雯，成功完成連霸，也為中華代表團拿下本屆第2面金牌。

  • 桌球隊單日共進帳1金4銀1銅，包含林姿妤的金牌，以及陳柏諺、程銘志、林駿梃等人的銀牌，還有黎懿亞的銅牌，表現相當亮眼。

  • 除了林姿妤與田曉雯外，陳柏諺、程銘志、林駿梃也都打進金牌戰但未能奪金，最後各自拿下銀牌，顯示台灣桌球整體戰力仍相當穩定。

巴黎帕運

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