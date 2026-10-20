外資撤離壓力未減 台幣恐續貶 國家隊進場護盤急穩市

台北股匯市19日上演「雙殺」戲碼。（記者鄭超文／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 外資持續賣股匯出引發台股與新台幣同步走弱，政府基金、央行與公股行庫進場穩市後跌勢收斂，但短期資金外流壓力仍未解除。

外資匯出潮導致台北股匯市昨雙雙下挫，台股 盤中一度大跌近千點，新台幣盤中也重貶逾兩角，但隨著股匯國家隊進場穩市，股匯市跌勢收斂。法人認為，台股探底危機暫告化解；匯銀人士則說，短期新台幣恐持續走貶，關鍵在於外資何時停止匯出。

台股早盤昨受到美國科技股重挫、ＡＩ產業投資疑慮升高影響，開盤後賣壓迅速湧現，一度大跌941點，4萬7000點整數關卡失守。不過，政府基金、公股行庫進場大買台積電 等權值股護盤，加上內資買盤逢低買進，指數逐步回穩，終場下跌289點，收4萬6822點。

台積電撐盤 尾盤爆大買單

其中，台積電成為撐盤重要指標。台積電盤中最低跌至2390元，但尾盤最後一筆爆出4040張大量買盤，股價急拉至2420元平盤作收，帶動大盤跌幅大幅收斂。市場人士透露，四大基金與公股行庫持續進場承接權值股，成為台股回升的重要力量。

雖然權值股獲得買盤支撐，但整體市場賣壓仍相當沉重。外資昨持續賣超台股767億元，三大法人合計賣超899億元，顯示國際資金撤離壓力並未減輕。

央行穩匯率 罕見盤中聲明

由於外資賣超台股且持續匯出，導致新台幣近日走貶，昨天開盤一路走貶，盤中最低重貶2.34角，貶破32.5元關卡。近午時分，中央銀行罕見在盤中發出聲明，強調長期以來新台幣對美元匯率表現相較其他主要貨幣穩定，會視匯市供需變化適時調節，以維持新台幣匯率動態穩定。

新台幣貶幅在午盤時一度緩和，午後再度走貶，匯銀人士指出，下午3時之後央行進場調節，加上市場美元的供給增加，新台幣貶值1.07角，收32.445元。

台幣走貶 今年最弱勢亞幣

央行統計，新台幣昨貶值0.33%，今年以來貶值3.1%，為最弱勢亞幣；今年以來，美元升值3.78%，日圓貶值1.01%，韓元升值8.51%最強勢，人民幣及星元分別升值4.59%、0.48%。

匯銀人士分析，目前外資集中匯出，市場對美元需求仍相當強烈，央行不會刻意逆勢拉升新台幣，避免耗費大量護匯銀彈，反而將重點放在防止匯率短時間出現「無序波動」，透過適時提供美元，減緩市場單向貶值壓力。

金融圈人士認為，股匯市雖然在政府資金及央行的調節下收斂跌幅，但是外資持續賣股、匯出的趨勢尚未扭轉，短期市場仍將面臨相當大的資金壓力。政府穩定市場可以減少恐慌性賣壓，但能否真正止跌止貶，仍須觀察外資何時停止撤離，以及美股尤其科技股能否恢復穩定。