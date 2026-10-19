讀者變少卻更肯花錢？ 文策院調查 台灣文化消費「付費率」逆勢提升

文策院公布「2025年台灣文化內容消費趨勢調查」，發現台灣整體閱讀率雖持續下降，讀者付費率卻逆勢提升。（記者陳宛茜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文策院調查顯示，台灣閱讀人口雖減少，但閱讀與藝文內容的付費率持續上升，出版與表演藝術市場正朝小眾精緻化發展。

AI崛起，國際間認為如今人類已進入「後閱讀時代」，閱讀成為小眾嗜好。文策院上周公布「2025年台灣文化內容消費趨勢調查」，發現台灣整體閱讀率雖持續下降，讀者付費率卻逆勢提升，圖書、雜誌與漫畫皆有超過三成付費讀者月消費達400元（台幣，下同，約12.3美元）。研究團隊建議，在核心消費者的支撐下，「小眾精緻化」與「重度讀者經營」為出版業未來可能發展的方向。

調查指出，2025年的閱讀率(一年內曾翻閱或讀完至少一本書)持續下降，從2020年的84%，逐年降低至2025年的75%，而每日閱讀者約占一成。可喜的是，整體出版作品的讀者付費率逆勢提升，從2020年的43%，提升到2025年的52%。

紙本書方面，34%紙本圖書付費讀者月消費超過400元，相當於每月購買一本新書。如以年齡層計算， 15至29歲購買率提升，但30到49歲客群微幅流失。漫畫作品雖定價低，月消費超過600元的讀者仍占15%。

過去業界擔心盜版盛行下，民眾對電子書無法養成付費習慣。但最新調查指出，電子書的付費閱讀率已從2023年的19%，逐步提升到2025年的27%。電子書閱讀器去年崛起，和平板的閱讀使用率逐步成長，但現階段電子書閱讀仍以手機與電腦為主，研究團隊建議電子書閱讀器業者強化多元裝置的介面與閱讀模式。

調查指出，不只紙本和電子閱讀的付費率提升，包括Podcast、流行音樂展演與表演藝術的付費參與率皆持續成長。尤其表演藝術活動的整體民眾付費率，從2021的17%，提升到2025年的45%。付費觀眾中，一成觀眾年消費大於500元，中位數為1500元到2000元。顯見台灣人對於藝文消費，已培養出付費的概念。