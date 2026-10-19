我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

商務艙奢華天花板再刷新 達美推出和牛名酒與頂級備品

美國務院發布中國旅遊D風險警示 美籍華人須防不當拘留

讀者變少卻更肯花錢？ 文策院調查 台灣文化消費「付費率」逆勢提升

記者陳宛茜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
文策院公布「2025年台灣文化內容消費趨勢調查」，發現台灣整體閱讀率雖持續下降，...
文策院公布「2025年台灣文化內容消費趨勢調查」，發現台灣整體閱讀率雖持續下降，讀者付費率卻逆勢提升。（記者陳宛茜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

文策院調查顯示，台灣閱讀人口雖減少，但閱讀與藝文內容的付費率持續上升，出版與表演藝術市場正朝小眾精緻化發展。

AI崛起，國際間認為如今人類已進入「後閱讀時代」，閱讀成為小眾嗜好。文策院上周公布「2025年台灣文化內容消費趨勢調查」，發現台灣整體閱讀率雖持續下降，讀者付費率卻逆勢提升，圖書、雜誌與漫畫皆有超過三成付費讀者月消費達400元（台幣，下同，約12.3美元）。研究團隊建議，在核心消費者的支撐下，「小眾精緻化」與「重度讀者經營」為出版業未來可能發展的方向。

調查指出，2025年的閱讀率(一年內曾翻閱或讀完至少一本書)持續下降，從2020年的84%，逐年降低至2025年的75%，而每日閱讀者約占一成。可喜的是，整體出版作品的讀者付費率逆勢提升，從2020年的43%，提升到2025年的52%。

紙本書方面，34%紙本圖書付費讀者月消費超過400元，相當於每月購買一本新書。如以年齡層計算， 15至29歲購買率提升，但30到49歲客群微幅流失。漫畫作品雖定價低，月消費超過600元的讀者仍占15%。

過去業界擔心盜版盛行下，民眾對電子書無法養成付費習慣。但最新調查指出，電子書的付費閱讀率已從2023年的19%，逐步提升到2025年的27%。電子書閱讀器去年崛起，和平板的閱讀使用率逐步成長，但現階段電子書閱讀仍以手機與電腦為主，研究團隊建議電子書閱讀器業者強化多元裝置的介面與閱讀模式。

調查指出，不只紙本和電子閱讀的付費率提升，包括Podcast、流行音樂展演與表演藝術的付費參與率皆持續成長。尤其表演藝術活動的整體民眾付費率，從2021的17%，提升到2025年的45%。付費觀眾中，一成觀眾年消費大於500元，中位數為1500元到2000元。顯見台灣人對於藝文消費，已培養出付費的概念。

精華 FAQ

  • 閱讀率從2020年的84%降到2025年的75%，但出版作品讀者付費率卻從43%升至52%，顯示雖然讀者變少，願意付費的人反而增加。

  • 紙本書有34%付費讀者每月消費超過400元；電子書付費閱讀率則從2023年的19%升到2025年的27%，反映數位閱讀付費習慣正在形成。

  • 除了閱讀，Podcast、流行音樂展演與表演藝術的付費參與率都持續上升，其中表演藝術的整體付費率更從2021年的17%提升到2025年的45%。

上一則

柯文哲二審不認罪 李文宗背信案部分認罪

下一則

盧秀燕19日接蔣萬安競總主委 20日搭機飛沖繩高空證婚66對新人

延伸閱讀

整理包／紅果日活1.68億超越4大影音平台：中國AI短劇為何暴紅？改變了什麼？

整理包／紅果日活1.68億超越4大影音平台：中國AI短劇為何暴紅？改變了什麼？
物價狂漲 美8月消費支出增速不減

物價狂漲 美8月消費支出增速不減

法蘭克福書展台灣文學之夜 譚光磊談國際出版耕耘

法蘭克福書展台灣文學之夜 譚光磊談國際出版耕耘
中國圖書的德國之旅…「三體」宇宙 讓讀者著迷

中國圖書的德國之旅…「三體」宇宙 讓讀者著迷

熱門新聞

中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41
英國Time Out雜誌公布全球城市公共運輸調查結果，台北市今年勇奪冠軍。（路透）

台北市公共運輸獲Time Out評世界第一 擊敗新加坡香港

2026-10-17 09:19

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解