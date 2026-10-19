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「京都人」諷蔣萬安？ 蔡康永急刪文「傷害人就不有趣了」

台灣新聞組／台北19日電
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蔡康永近日在社群平台Threads發表一篇「找京都人」的玩笑短文，隨即在網路上引...
蔡康永近日在社群平台Threads發表一篇「找京都人」的玩笑短文，隨即在網路上引發熱烈討論與持續發酵，卻也引發連串政治效應，蔡昨天將短文刪除。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

蔡康永以「找京都人」冷笑話引爆討論，被解讀暗諷蔣萬安後急刪文，強調僅是文字玩笑，並呼籲外界別再擴大紛擾。

知名主持人蔡康永近期動態頻頻引爆話題，先前他表態將著黑色西裝出席台北市長蔣萬安的競選總部成立大會，16日晚間在社群平台發布一則關於「找京都人」的電話冷笑話，內文提及「掛掉了」與「嘟嘟嘟」等字眼，引發網友聯想到選情，不到一天就吸引逾百萬瀏覽。

風傳媒報導，蔡康永15日宣布將參加蔣萬安26日的競選總部成立大會且強調不會上台，蔣萬安事後接受媒體訪問時也表示「本來就沒有要請他上台，安排他到搖滾區。」蔡康永16日晚間在社群平台Threads分享一段「尋找京都人」的電話趣事，他表示接到一通「尋找京都人」的來電，在他回應對方「沒有京都人」後，對方便結束通話，蔡康永將此事與友人分享，友人問他「那現在呢？」，他則回應「現在只剩下『嘟嘟嘟』了」。

據報導，其中「京都人」一詞，有網友立即聯想蔡康永受蔣萬安邀請在競選總部成立大會當天上台，隨後禮貌婉拒像極了「京都人」的做派；而「嘟嘟嘟」則是結合時下網路流行用語：「嘟嘟嘟，他很壞」，網友解讀蔡康永發文內容對台北市長蔣萬安有暗諷含意，不過相關說法均未獲蔡康永回應證實。

另據噓！星聞報導，蔡康永眼看輿論發酵越演越烈，17日把該篇「京都人」貼文刪除了，並再發聲，盼為風波劃下句點。他誠懇喊話大眾：「麻煩請別再用我這點破事去打擾蔣萬安市長了。」蔡康永表示，市長每日政務繁重，自己僅是無足輕重的小市民，不值得對方消耗心力，並再次強調蔣市長一直以來都相當友善地邀請他，屆時他會十分榮幸地前往參加競總活動。

對於引發紛擾的貼文，蔡康永澄清該內容僅是小小的文字玩笑，且這件小事完全與台北市政或市民生活無關，呼籲大家應將焦點放在更重要的事情上。他坦言，雖然創作開玩笑是個人樂趣，網友發揮想像力望文生義本來很有趣，但「如果傷害任何人，就不有趣了」。

蔡康永最後以一句風格幽默又充滿哲理的「車子已經會飛了，我們都多抬頭看看美麗的天空吧」作結，期盼各界回歸理性看待。

精華 FAQ

  • 他在 Threads 分享「找京都人」的電話冷笑話，內容提到「沒有京都人」後只剩「嘟嘟嘟」等語，因與選情語境相近，迅速被解讀成暗諷蔣萬安。

  • 因為蔡康永先表態將出席蔣萬安競總成立大會，之後又發出帶有「掛掉了」「嘟嘟嘟」字眼的幽默文字，網友便聯想到婉拒上台與選戰話題，形成暗示解讀。

  • 他刪文後再發聲，表示只是小小的文字玩笑，與台北市政及市民生活無關，並請大家不要拿這件事打擾蔣萬安，強調若會傷害人，就不有趣了。

蔣萬安 蔡康永

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