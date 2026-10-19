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台指期夜盤暴跌千點 中央銀行備百億美元穩匯

記者藍鈞達周克威／台北19日電
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台北股匯市今日再度上演股匯雙殺。台股一度暴跌逾800點，新台幣也同步重貶，直逼3...
台北股匯市今日再度上演股匯雙殺。台股一度暴跌逾800點，新台幣也同步重貶，直逼32.5元關卡。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

受美股重挫、AI獲利疑慮與通膨升溫影響，台指期夜盤暴跌，外資匯出台股也壓低新台幣；央行已啟動穩匯準備，必要時以百億美元規模維持匯市秩序。

台北股匯市面臨壓力測試。美股四大指數17日全面翻黑，台指期夜盤更是暴跌逾千點，台股今天偏空氛圍急遽升溫；而外資上周大舉賣超台股匯出資金，導致新台幣匯價重貶，據了解，中央銀行內部上周五開會因應，備妥銀彈做好本周持續穩匯的準備，避免匯價過度波動。

大型法人機構表示，台指期夜盤在上周六收盤暴跌1144點，主要受部分AI企業獲利無法跟上融資利息等疑慮，及美國甫公布的通膨數據影響，國際資金對聯準會月底升息擔憂上升，台股今天恐將反映台指期夜盤跌勢，投資人宜謹慎操作。

匯市方面，新台幣上周重貶4.63角，匯價來到32.338元，周線寫下連三黑，創去年8月底以來最大單周貶幅。除了外資賣股匯出，國際利率環境也讓央行穩匯面臨更大挑戰。中經院指出，全球主要央行轉向升息，牽動國際資金流向，我央行政策利率維持2%，台美利差擴大，進一步提高資金流出意願。

值得注意的是，根據央行去年與美國財政部達成的匯率議題聯合聲明，雙方同意央行可在匯率出現過度波動或失序變動時進場調節，且適用雙向干預原則。據悉，央行評估此次有可能形成「失序」風險，面對外資匯出潮可能延續，有條件持續穩定市場。

合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，目前市場看貶新台幣壓力沉重，央行不會逆勢操作。不過，央行最在意的是匯率不能出現「無序波動」，預期會透過尾盤操作維持匯市秩序。

此外，匯銀人士說，央行也可能運用行政手段，例如向外資保管銀行了解資金動態，或透過銀行呼籲進口商適度延後買匯，減輕市場美元需求。

「規模恐有百億美元」

匯銀主管表示，近日匯價都在尾盤拉升，透露央行穩匯決心，「規模恐有百億美元」。此外，央行面對貶值壓力，與過去單純外資賣股匯出不同。匯銀主管說，過去大量出口商常在新台幣走貶時拋匯，可形成新台幣有效支撐，然而這次貶勢強勁，出口商反而開始觀望、惜售美元，希望等待更好的結匯價格。

進口商則擔心持續貶值，趕緊買匯，進一步造成新台幣貶值壓力。這也讓央行成為市場上唯一美元賣家，一旦看貶氣氛形成，央行即使持續釋出美元，也未必能立即扭轉市場心理。金融圈認為，央行向來強調維持匯市秩序，不死守特定價位的「柳樹理論」，預計新台幣本周將在32.5元上下震盪。

精華 FAQ

  • 主要因美股四大指數全面翻黑，加上部分AI企業獲利不及融資利息的疑慮，以及美國通膨數據升高市場對聯準會月底升息的擔憂，導致國際風險資產同步承壓。

  • 外資大舉賣超台股並匯出資金，是新台幣承壓的主因；加上台美利差擴大、進口商趕買美元，推升貶值壓力，匯價單周重貶4.63角，收在32.338元。

  • 央行可能透過尾盤調節、與保管銀行掌握外資動態，並請進口商延後買匯來減壓；市場估計穩匯規模恐達百億美元，但匯價仍可能在32.5元上下震盪。

台股 央行 匯率

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