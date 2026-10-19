陸客不來…台逾7成華語導遊沒團帶 被迫轉行
陸客減少使台灣華語導遊大量閒置，部分轉帶國旅或改考外語執照；觀光署也同步放寬導遊與領隊報考資格。
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陸客減少使台灣華語導遊大量閒置，部分轉帶國旅或改考外語執照；觀光署也同步放寬導遊與領隊報考資格。
過去來台陸客多，吸引不少人從事華語導遊，但兩岸關係冰封陸客不來後，讓台灣華語導遊轉為供給過剩，不少人只能被迫轉行或做國旅團，或另考取其他外語導遊執照謀生。
交通部觀光署統計，截至今年9月，全台持有導遊執照的人數共4萬9345人，華語有3萬6545人，其次為英語8239人、日語4347人，華語導遊逾7成。全台領隊人數為7萬4724人，英語4萬141人最多，其次為華語2萬7805人、日語7523人。
中華民國觀光導遊協會理事長馬耀祖表示，考取華語導遊人數最多，剩下分布在日韓英等其他語系，目前並無缺導遊，但因陸客無法來台，導致華語導遊沒團可帶，以致華語導遊過剩，只能帶國旅團。
此外，歐美觀光客來台大多自由行，較少團客，但許多自由行國際客報名半天或一日遊行程，因此英語團導遊需求仍高，不少華語導遊通過考試換照，改帶英語團。
觀光署近日公告修正相關導遊、領隊考照資格，即起只要具高中職或國外相當學制以上畢業證書者，以及公私立大專院校的在校或肄業生、五專四年級以上在學生，均符合報考資格。
觀光署解釋，過去法規僅說具高中職以上學校畢業證書，或具備同等學力者可報考，因用語籠統，出現不少考生如五專四年級在校生具報考資格卻誤會不能報，或是五專一、二年級在校生報考後，發現資格不符的情況，因而修改相關規定。
因兩岸關係緊張、陸客無法來台，原本仰賴陸客團的華語導遊失去主要客源，導致沒團可帶，只能轉做國旅團或轉行謀生。 截至今年9月，導遊共4萬9345人，其中華語導遊3萬6545人最多；領隊共7萬4724人，以英語4萬141人最多，顯示不同語系需求並不相同。 新規定放寬報考門檻，具高中職或國外相當學制以上畢業證書者，以及大專在校、肄業生與五專4年級以上學生，都可報考，以避免資格認定混淆。
精華 FAQ
因兩岸關係緊張、陸客無法來台，原本仰賴陸客團的華語導遊失去主要客源，導致沒團可帶，只能轉做國旅團或轉行謀生。
截至今年9月，導遊共4萬9345人，其中華語導遊3萬6545人最多；領隊共7萬4724人，以英語4萬141人最多，顯示不同語系需求並不相同。
新規定放寬報考門檻，具高中職或國外相當學制以上畢業證書者，以及大專在校、肄業生與五專4年級以上學生，都可報考，以避免資格認定混淆。
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