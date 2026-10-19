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台健保核退有上限 遊日急重症住院 男10天燒掉24.6萬美元

記者沈能元／台北19日電
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台灣健保「國人海外緊急傷病申請醫療費用核退」項目有其上限，若突然重病或發生緊急事...
台灣健保「國人海外緊急傷病申請醫療費用核退」項目有其上限，若突然重病或發生緊急事故，只是杯水車薪。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

一名台灣旅客赴日突發腦動脈瘤破裂，住院與醫療專機後送合計花費逾800萬元，凸顯海外急重症醫療與健保核退皆有上限。

海外急重症就醫費用驚人，一名40多歲銀行理財專員參加員工旅遊，至東京當晚在飯店附近暈厥，被送至當地醫院，確診為腦動脈瘤破裂，院方緊急施以導管栓塞，第二天醫療金額超過300萬（台幣，下同，約9.23萬美元），再住院10天，醫療費已破600萬(約18.46萬美元)，緊急委請醫療專機返台，這一趟日本行讓他慘虧超過800萬元(約24.62萬美元)。

「國人海外緊急傷病申請醫療費用核退」項目有其上限，若突然重病或發生緊急事故，只是杯水車薪。童綜合醫院航空醫療救援中心執行長盧立華表示，在海外緊急就醫，絕非「花多少、退多少」，有其上限，民眾出國前應檢視旅遊平安險條文，是否包括海外突發疾病及醫療後送等項目。

該名個案抵達東京當晚用餐後獨自在築地附近散步，一整個晚上並未回到飯店，同事協尋，這才發現他散步不到5分鐘突然倒在路旁，被送往聖路加國際醫院，確診為腦動脈瘤破裂，院方緊急進行導管栓塞治療，光是第一晚至隔天，醫療費超過300萬元。

隨著住院時間拉長，費用激增，住院10天時，醫療費已累積至600萬元，家人覺得吃不消，趕緊安排醫療專機返台，盧立華指出，這一趟日本行代價昂貴，醫療加後送費用超過800萬元。

另有一名60多歲女性於幾年前的中秋連假前，至新疆布爾津，參加單車旅遊，不料，途中摔車，造成脊椎爆裂性骨折，因當地交通不便，家人緊急委託盧立華醫療團隊緊急飛至北京，再從北京搭機到烏魯木齊，隨後搭乘救護車，開了1100公里才至布爾津。

醫療團隊將女傷者從布爾津送至烏魯木齊，又是1100公里路程，由烏魯木齊搭機轉至深圳，最後搭機返台，盧立華指出，整趟醫療後送花費近百萬元。

盧立華提醒，年長者、慢性疾病者出國旅遊前，除安排景點，更應要做好「最壞情況」準備，評估自身健康及當地醫療、交通條件，並依旅程及健康狀況，購買適當保險，確認是否包括海外醫療及緊急後送等保障，並確認保障額度、除外責任及醫療後送條件，「不見得保單買得愈多，愈有保障」。

精華 FAQ

  • 他在東京當晚暈厥後送醫，確診為腦動脈瘤破裂，院方立即進行導管栓塞治療，住院10天後加上醫療專機返台，總費用超過800萬元。

  • 因為國人海外緊急傷病申請醫療費用核退有明確上限，並非花多少就退多少。若遇到重大疾病或意外，核退金額通常只能部分補助，無法完全吸收高額支出。

  • 應先評估自身健康、目的地醫療與交通條件，再確認旅遊平安險是否涵蓋海外突發疾病、緊急醫療後送、保障額度與除外責任，避免真的出事時保障不足。

日本 健保

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