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台健保海外就醫核退 赴陸近1.5萬件最多、洗腎連5年居首

記者沈能元／台北19日電
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海外急重症醫療費用昂貴，民眾出國前應檢視旅遊平安險條文，是否包括海外突發疾病及醫...
海外急重症醫療費用昂貴，民眾出國前應檢視旅遊平安險條文，是否包括海外突發疾病及醫療後送等項目。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

衛福部統計顯示，台灣民眾海外就醫核退以中國大陸件數最多，門診則長年以洗腎居首，急診多為意外傷害，住院近年以肺炎為主。

出國旅遊，如在當地就醫，務必申請單據，返台向健保核退費用。衛福部公布去年「國人海外緊急傷病申請醫療費用核退」報告，申報就醫地區以中國大陸件數最多，達1萬4860件，累積金額9878萬元（台幣，下同，約304萬美元），至於海外旅遊門診就醫以腎衰竭（洗腎）位居第一，急診原因以傷害事件居多。

健保海外就醫核退金額屬每季調整，包括診察費、藥費，檢驗檢查費、護理費、病房費、醫材費、手術相關費用等，健保署醫務管理組參議林右鈞表示，今年7月至9月核退金額為門診每次1162元、急診3866元、住院每日7239元。

健保統計，2012年至2025年地區別核付就醫件數均以中國大陸最多，以去年為例，中國大陸占45%最多，其次為日本4120件、金額1912萬元，以及泰國3060件、金額1194萬元。

中國大陸長年於海外就醫核退金額排名第一，林右鈞表示，台灣民眾至對岸旅遊的人數眾多，且當地醫療費用相對較低，語言也通，在身體不適時，願意就醫。再者，不少核退民眾為往返海峽兩地經商的台商。

健保統計台人海外門診就醫大疾病，腎衰竭（洗腎）連續5年位居核付件數首位，統計2021至2025年介於3700件至5080件；其次為急性上呼吸道感染、牙齒相關疾病、急性支氣管炎、傷害、不明熱及胃腸炎等。

腎衰竭長年排名門診就醫核退第一，林右鈞表示，申請核退者多為血液透析（洗腎）病人，在海外旅遊時仍需要持續洗腎而在海外就醫，返台後申請核退醫療費用。

至於海外急診原因，以發燒、車禍，或被東西砸傷、刀子劃傷等傷害事件為主，其中意外傷害連續5年位居急診核付件數首位，2021年130件，去年則有1680件；此外，腹痛、不明原因發燒、急性上呼吸道感染、胃腸炎等均為常見海外急診核退疾病。

至於海外住院，2021至2022年腦出血名列首位，2023年為新冠肺炎，2024至2025年則換成肺炎，林右鈞說，台灣民眾至海外時，上呼吸道遭外來細菌攻擊、病毒感染，容易引發肺炎。

國外醫療費用核退金額標準採審查制，申請者需提出醫療收費單據，林右鈞表示，核退條件與金額設有上限，建議民眾自行購買海外突發疾病醫療險，以獲更周全保障。

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精華 FAQ

  • 去年海外就醫核退件數以中國大陸最多，達1萬4860件，金額約9878萬元。由於赴陸旅遊與經商人數多、醫療費用相對較低，且語言溝通方便，因此申請核退的案例最集中。

  • 海外門診核退最常見的是腎衰竭，也就是洗腎，已連續5年居件數首位。主要原因是血液透析病人出國旅遊時仍需持續治療，返台後便依單據申請醫療費用核退。

  • 海外急診以發燒、車禍及被砸傷、刀傷等意外傷害最常見，且已連5年居首；住院方面，2021至2022年以腦出血最多，2023年是新冠肺炎，2024至2025年則以肺炎居多。

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