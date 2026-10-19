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長者健保 黃國昌批衛福部睜眼說瞎話 綠指忽視財政紀律

台灣新聞組／綜合19日電
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藍白合推長者健保費補助修法。（本報資料照片）
藍白合推長者健保費補助修法。（本報資料照片）

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文章摘要整理：

藍白推動長者健保費補助修法，黃國昌批衛福部前後說法不一，強調中央預算已達4兆元，應照顧長者健康；綠營則主張相關政策須兼顧財政紀律。

藍白合推長者健保費補助修法，賴清德總統也嘉許屏東明年起長者免繳健保費，行政院長卓榮泰卻批在野違憲。民眾黨主席黃國昌昨點名衛福部長石崇良說法一變再變，並指綠營自家縣市長參選人都有類似政見，中央政府總預算明年達四兆元，怎會沒錢照顧長者？「不要睜著眼睛說瞎話」。

為減輕長輩負擔，包括雙北、基隆、桃園、高雄、台東、南投、花蓮及嘉義縣等16縣市地方政府已實施長者健保費補助，雲林縣明年也將實施，試辦中的嘉義市，明年也將上路，屏東縣則是擴大至65歲以上長者。此外，衛福部也補助離島65歲以上長者全額保險費。不過，各地補助適用年齡不盡相同。

昨天重陽節，黃國昌出席相關活動時表示，民眾黨與國民黨立委合作推動長者健保費相關修法，目的是希望長者不會因為居住地區不同、地方政府財政能力差異，或各縣市補助制度不同，受到不同待遇；像北市可以幫長者負擔健保費，財政狀況不好的縣市如苗栗、彰化，就無法負擔。

黃國昌說，當前物價、房價愈來愈高，長者健保費都是三明治世代承擔，一定要落實健康平權，讓這些人喘口氣。

他批民進黨先說「擔心健保基金破產」，被質疑後，石崇良改口稱「補助預算可能影響其他財政支出」；但為何要將長者健保費補助與健保基金破產混為一談？政府不該以財政負擔為由，否定照顧長者的政策，還操作成世代對立衝突，「從事政治工作時，有一點點良心好嗎？」

黃國昌指出，2017年中央總預算約2兆多元，近年預算規模持續增加，過去兩年突破3兆元，明年更達4兆元。他搖頭說，預算增加這麼多，政府卻仍稱沒有錢照顧長者健康，「不要睜著眼睛說瞎話」。

賴總統前天站台挺屏東縣長周春米，嘉許屏東明年起65歲以上長者免繳健保費，苗栗縣長鍾東錦在臉書稱讚賴總統跨越黨派、福澤全民，「這樣就妥當了，藍白推動，總統嘉許，政院副署，皆大歡喜」，一國不應兩制，應享有同等福利。

立法院副院長江啟臣說，他期待這項立法通過，能降低三明治世代沉重負擔，更期望卓榮泰能著眼更高，盡速副署法案。

精華 FAQ

  • 他認為衛福部先以健保基金破產為由反對，後又改稱會排擠其他財政支出，兩者被混為一談，顯示立場反覆，也不應拿財政困難否定照顧長者的政策。

  • 主要是希望長者不因居住地不同、地方財力差異或各縣市補助制度不一而受差別待遇，讓更多長者能減輕健保費負擔，避免形成世代與地區不平等。

  • 綠營主張補助政策必須顧及財政紀律，行政院也認為在野修法有違憲疑慮；但賴清德前往屏東時又嘉許當地明年起長者免繳健保費，因而引發藍白與綠營論述落差的爭議。

黃國昌 健保 卓榮泰

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