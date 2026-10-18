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敖幼祥「烏龍院」商標繳費10年卻遭廢 批「犯了什麼罪」

台灣新聞組／台北19日電
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知名漫畫家敖幼祥今年創作40周年。（本報資料照片）
知名漫畫家敖幼祥今年創作40周年。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

敖幼祥指烏龍院商標因3年未使用遭人申請廢止，雖已繳費10年仍被要求舉證，漫畫工會則聲援並質疑有人惡意利用制度。

台灣漫畫家敖幼祥17日透過社群平台表示，其長期維護的「烏龍院」商標，因遭他人提出申請而遭廢止，已委請律師處理。台北市漫畫從業人員職業工會昨呼籲相關單位重視此案。

敖幼祥17日在社群平台發布公開影片表示，收到經濟部智慧財產局商標廢止處分書。過去10年時間，他繳交10年商標規費，但後來有他人不斷向主管機關申請，指敖幼祥3年內沒有使用其商標，自己最近也才知道，只要3年未使用商標，任何人便可以申請、爭取他人商標。

敖幼祥在影片中點名一名女性，指稱對方不斷向智慧財產局宣稱，他在3年內未使用特定商標。讓他不滿的是，主管機關受理申請後，反而要求他提出各種證據，甚至有人前往住家與工作室拍照，使他感到受到調查般的壓力。

敖幼祥認為，他依法註冊商標，是為了保護他所創作出來的作品。但主管機關接獲申請後前來蒐證，跑到他家、他的工作室，「我是犯了什麼罪啊」，直呼這簡直「太漫畫」。現已委請律師處理後續，該告的便會提起告訴。

台北市漫畫從業人員職業工會鄭重聲明聲援敖幼祥，強調「烏龍院」凝聚創作者40餘年心血，這次事件並非單純「撞名」，工會認為，業者刻意蒐集敖幼祥使用IP的情況及日常活動資料，具有針對性，質疑對方企圖利用法律漏洞取得他人長期經營的成果，並以「對原創精神的惡意掠奪」表達強烈譴責，呼籲相關單位重視此案，建請智慧財產局及相關訴願審議機關，應審慎重視此案背後的動機與社會影響。

敖幼祥是台灣漫畫界代表人物之一，「烏龍院」自1980年代問世以來，陪伴無數讀者成長，他也曾獲金漫獎特別貢獻獎肯定。沒想到如今卻因自己創作的「烏龍院」商標陷入爭議，讓他感到相當憤怒。

精華 FAQ

  • 他表示，自己長期繳納商標規費，但因被指3年內未實際使用商標，遭他人向主管機關申請廢止，最後收到智慧財產局的廢止處分書。

  • 他不滿主管機關受理申請後，要求他提出各種使用證據，甚至有人到住家與工作室拍照蒐證，讓他感覺像被調查，直呼自己「犯了什麼罪」。

  • 工會認為烏龍院凝聚敖幼祥40餘年心血，質疑對方刻意蒐集使用情況與日常資料，批評此舉是利用法律漏洞掠奪原創成果，並呼籲相關機關重視。

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