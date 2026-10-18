趕赴醫院救人…台55歲心臟科名醫為閃避橘貓車禍亡

高醫心臟血管內科醫師朱志生15日晚間車禍，搶救不治。圖／取自高醫附設岡山醫院網站

AI摘要 文章摘要整理： 高醫心臟科醫師朱志生為趕回醫院搶救急性心肌梗塞病患，途中疑閃避突然竄出的橘貓摔車重傷，經搶救後仍不幸過世，留下妻子與3名幼兒。

高醫心臟血管內科醫師朱志生15日晚間接獲急性心肌梗塞病患搶救任務，騎車返院途中疑為閃避突然竄出的橘貓不幸重摔，隔天宣告不治，享年55歲，遺下妻子與三名幼兒，一心趕回醫院救人的良醫，卻再也沒能踏進手術室。

高醫昨發聲明表達沉痛與不捨，指朱志生醫師是位深受肯定的好醫師，將全力協助處理後事，陪伴度過艱難時刻。

朱志生15日晚間因有病患急需裝心導管，騎車趕回醫院，未料行經鼓山區博愛一路433巷，一隻橘貓突然竄出，他疑為閃避連人帶車重摔，頭部重擊，事發後被送往自己服務的高醫急救，院方動員跨科團隊全力搶救，歷經一天與死神拔河，前天下午一時離世，消息傳出後，令大家震驚，親友紛紛發文悼念他生前的溫暖與專業。

「丈夫對事故路段不陌生，沒想到這條平時往返醫院的道路竟成奪命路」朱妻淚訴，丈夫為救治病患，常忙到凌晨1、2點才回家，沒想到這次出門竟成永別，「太突然了」，前一天夫妻還在聊天說話，現在再也等不到丈夫回家。

一名病患家屬說，朱醫師診間每每有上百名病患候診，從早上看到下午，桌上會擺咖啡提神，面對提問都細心回覆，常鼓勵高齡病患「多動、心情放鬆可當百歲人瑞」，替病患開新藥時為讓家屬放心，會打趣說「這是吃了會讓他一整天都開心的藥」，是名視病猶親的好醫生。

與朱志生是雄中同學的馮醫師在臉書悼念，指朱守護無數病患心跳，是大家最信賴的後盾，為了閃避小貓發生意外，正展現他一直以來的善良與柔軟，只可惜這份溫柔換來的代價令人心碎。