台教部打擊學術黃牛 祭百萬重罰論文代寫 修法8年裁罰案掛零

教育部修改《學位授予法》，祭出最高100萬台幣重罰，揚言要送「學術黃牛」走入歷史，時隔8年，實質代寫的裁罰竟是「0件」。示意圖。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 教育部雖以最高100萬元重罰打擊論文代寫，但8年來實際代寫裁罰掛零，僅17件廣告案遭罰，學界認為核心難題在於蒐證不易與口試把關。

高教界一直存在論文代寫的現象，教育部 2018年大修「學位授予法」，其中祭出最高100萬元（台幣，下同）的重罰來打擊「學術黃牛」。然而，修法上路8年來，抓到實際論文代寫的裁罰案例竟掛零；抓到代寫廣告雖有斬獲，但遭罰的廣告案也僅17件，平均一年2件多。

學術倫理專家指出，實際代寫案件隱密性極高，往往是私下合意，要抓很不容易，歷來被抓包的案例多是因「情變玉石俱焚」或「交易破局黑吃黑」，才遭檢舉而曝光。

學位授予法第18條規定，以廣告、口述、宣播等方式引誘代寫論文、作品、成就證明等，以及實際代寫者，可處以30萬元以上、100萬元以下罰鍰。

由於代寫業者也「進化」，相關宣傳文字改以「學術顧問」、「數據跑統計」等字眼包裝。教育部為此自2020年起委託專案辦公室建立常態性主動巡查，透過程式機器人全天候巡網，揪出半夜悄悄上架的引誘代寫廣告，並與數位發展部合作，透過聯防平台直接將涉違法網址通報境外搜尋引擎與社群媒體進行下架與屏蔽。

但8年來裁罰確定的廣告案僅17件。高額罰鍰也引來行政救濟，曾有約8件訴願案一路打到高等行政法院與民事法院，抗辯理由多為「一個案子都沒接、一毛錢未賺」或「帳號被借用」。最終法院皆認定教育部裁罰合法、訴願全數遭到駁回。

至於實際代寫更是一個槍手也沒抓到。陽明交通大學副校長兼倫理長周倩認為，行政機關調查必須講求「證據十足」，但實質代寫往往是私下合意，甚至透過親友互相幫忙。局外人根本不可能取得雙方私下對話或對帳單，導致檢舉門檻極高。

雲林科技大學科技法律所教授楊智傑觀察，花錢找代寫的主力多為忙碌的在職專班學生；台大誠信辦公室主任鄧述諄也警告，部分人因衡量被發現機率低於畢業利益而鋌而走險。

面對外部指導難以直接舉證的困境，多數學者認為，口試時的「深入追問」是杜絕代寫、檢驗學生能力的最後防線。政治大學法律系教授劉宏恩說，若學生在口試問答環節中，連自身論文引用的核心文獻脈絡都無法回答，便會瞬間暴露非本人創作的破綻。

文化大學大眾傳播學系教授林福岳則形容，代寫市場類似中學的「補習班現象」，學生認為學校老師教的方法無法提升自己，或無法給予足夠引導時，尋求外在管道便成了無奈選擇。但劉宏恩也認為，問題未必全在老師，許多大學老師互吐苦水，向學生明確點出論文問題，學生卻「聽不懂也沒能力修改」，讓師生雙方都陷於極度痛苦的膠著。